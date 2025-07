Film Scarlett Johansson: Dreharbeiten zu ‚Jurassic World Rebirth‘ waren ‚irre‘

Scarlett Johansson attends Jurassic World Rebirth - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2025, 09:00 Uhr

Scarlett Johansson musste sich am Set von ‚Jurassic World Rebirth‘ mit „außergewöhnlichen Umständen“ auseinandersetzen.

Die 40 jährige Schauspielerin – im neuen Film an der Seite von Jonathan Bailey, Luna Blaise und Mahershala Ali zu sehen – drehte den Streifen in Malta und Thailand. Sie beschreibt die Erfahrung als „wahnsinnig“ und zugleich lohnend.

„Wir haben oft gelacht und befanden uns in solch außergewöhnlich physischen Umständen“, verriet die Schauspielerin gegenüber ‚People Magazine‘. „Die Hälfte unseres Sets wurde weggespült, zehn Minuten später war alles zu groß – die Sonne bewegte sich, die Kontinuität passte nicht. Es war einfach irre.“ Scarlett erinnert sich vor allem an eine besonders beängstigende Szene, als sie in Thailand eine Kamera-Testaufnahme im vollen Kostüm absolvierte: „Wir standen in einem von Moskitos verseuchten Gebüsch und ich dachte: ‚Das passiert gerade wirklich.'“

In einer anderen Szene trug sie ein doppeltes Sicherungs-Geschirr, um an einer Steilwand abgeseilt zu werden – eine schmerzhafte Erfahrung. Sie sagte: „Du hast ein Film-Geschirr, das aussieht wie ein Geschirr, und dann hast du ein echtes Geschirr, das an einem Seil hängt, weil du dich nicht tatsächlich abseilst. Du hängst in einem Stuntsystem.“ Die Schauspielerin war froh, als sie das Geschirr endlich loswerden konnte.