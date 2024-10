Stars Scarlett Johansson: Kortison gegen Pickel?

Scarlett Johansson at Fly Me To The Moon premiere in New York City - Getty - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2024, 18:00 Uhr

Scarlett Johansson bekam einmal eine Kortisonspritze, in der Hoffnung, dadurch ihre Haut zu reinigen.

Die 39-jährige Schauspielerin erinnerte sich an eine Zeit, in der sie so verzweifelt einen Pickel im Gesicht loswerden wollte, dass sie gegen den Rat einer Maskenbildnerin agierte, der von einem unglückseligen Hollywoodstar wusste, der alles „viel schlimmer“ gemacht hatte, indem er sich das Steroidhormon spritzte.

Die Schauspielerin erzählte gegenüber ‚E! News‘: „Holen Sie sich niemals eine Kortisonspritze, um einen Pickel loszuwerden. Ich wurde vor Jahren von einer Visagistin davor gewarnt. Sie erzählte mir von einer Schauspielerin, die eine große Szene vor sich hatte, aber einen Pickel hatte, den sie loswerden musste. Also ging sie zum Hautarzt, um eine Kortisonspritze zu bekommen, um ihn loszuwerden, und es hinterließ einen riesigen Krater, der viel schlimmer aussah.“ Die ‚Black Widow‘-Darstellerin gab zu, dass es „dumm“ gewesen sei, nicht auf die Make-up-Künstlerin zu hören, und forderte auch andere auf, die unorthodoxe Methode der Hautpflege zu vermeiden. Sie sagte: „Dummerweise habe ich diesen Rat nicht befolgt und ein Jahr später habe ich es selbst gemacht – und ich kann bestätigen, dass es ein Loch hinterlässt! Vermeidet es also, wenn ihr könnt. Ich habe es mit der Zeit geschafft, es wegzumassieren, aber es ist wahrscheinlich eine meiner größten Schönheits-Reuen.“

Scarlett riet stattdessen, „eine Routine zu entwickeln“, die realistisch ist und an die man sich halten könne, um die Haut zu pflegen. Sie sagte: „Entwickle eine Routine, an die du dich halten kannst. Ich glaube, ich habe meine jetzt im Griff, und der Schlüssel ist, sie schlank zu halten – deshalb sind die Routinen von The Outset immer unkompliziert und effizient. Man braucht keine 16-Schritte-Routine, um großartige Ergebnisse zu erzielen.“