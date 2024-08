Film Scarlett Johansson: Rolle im ‚Jurassic Park‘-Franchise ist ihr wahrgewordener Traum

Scarlett Johansson at Fly Me To The Moon premiere in New York City - Getty - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin verriet, dass sie seit 15 Jahren um eine Rolle in dem Franchise kämpft.

Scarlett Johansson verriet, dass sie seit 15 Jahren um eine Rolle im ‚Jurassic Park‘-Franchise kämpft.

Die 39-jährige Schauspielerin hat sich einen ihrer größten Träume erfüllt, als sie sich der Besetzung des vierten Teils der ‚Jurassic World‘-Filmreihe angeschlossen hat.

Johansson erzählte jetzt, dass sie seit über einem Jahrzehnt versucht, bei dem Franchise mitzumachen. Im Rahmen eines Auftritts in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘-Talkshow verriet die Darstellerin gegenüber dem Moderator: „Ich versuche seit ungefähr 15 Jahren, bei dem Franchise mitzumachen, also echt, überhaupt etwas zu machen. Ich meine, ich würde am liebsten sofort sterben.“ Die ehemalige Marvel-Darstellerin, die in dem neuen Blockbuster neben Mahershala Ali und Jonathan Bailey zu sehen sein wird, scherzte darüber, so aufgeregt gewesen zu sein, eine Rolle in dem Franchise ergattert zu haben, dass man sie in einigen Szenen daran erinnern musste, Angst vor den Dinosauriern zu haben: „Also, bei jeder einzelnen Einstellung des Films sah ich so aus [starrt ehrfürchtig]. Sie sagten dann immer so etwas wie ‚Nein, Angst, Angst soll in deinen Augen zu sehen sein‘.“ Der Star gab zuvor zu, dass sie erstaunt gewesen sei, eine der Hauptrollen in dem Film zu spielen, der vom ‚Rogue One: A Star Wars Story‘-Filmemacher Gareth Edwards gedreht wird und im Juli 2025 in die Kinos kommt.