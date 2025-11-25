Film Scarlett Johansson: Rolle in neuem Exorzisten-Film

Scarlett Johansson attends Jurassic World Rebirth - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 11:00 Uhr

Scarlett Johansson wurde für einen neuen Exorzisten-Film engagiert.

Die 41-jährige Schauspielerin wird in einer „frischen“ und „mutigen“ Neuauflage der legendären Horrorfilmreihe mitspielen, nachdem der 2023 erschienene Film ‚The Exorcist: Bekenntnis‘ enttäuschend war.

Mike Flanagan übernimmt die Regie. In einer Erklärung sagte Flanagan: „Scarlett ist eine brillante Schauspielerin, deren fesselnde Darstellungen immer authentisch und realistisch wirken, von Genrefilmen bis hin zu Sommer-Blockbustern, und ich könnte nicht glücklicher sein, dass sie in diesem Exorzisten-Film mitspielt.“

Derzeit sind die Details der Handlung noch geheim, und es ist nicht bekannt, welche Rolle Johansson spielen wird oder wer neben ihr in der Besetzung zu sehen sein wird. Der Autor und Regisseur, der für seine Arbeiten an ‚Spuk in Hill House‘, ‚The Life of Chuck‘ und ‚Doctor Sleeps Erwachen‘ bekannt ist, plant eine „radikal neue Interpretation“ des Stoffes für Universal und Blumhouse. Der Film wird im gleichen Universum spielen wie der Originalfilm von 1973, der auf dem Roman von William Peter Blatty basiert.

Der klassische Horrorfilm, der für 10 Oscars nominiert war, drehte sich um die Besessenheit eines jungen Mädchens und die Priester, die verzweifelt versuchten, sie zu retten. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Fortsetzungen, in denen in der Regel entweder das erwachsene Mädchen, die Hintergrundgeschichten der Priester oder andere Fälle, die von den Detektiven untersucht wurden, im Mittelpunkt standen. Der kommende Film soll jedoch weder eine Fortsetzung noch ein Remake sein.