Scarlett Johansson: Sie hielt ein ‚Jurassic'-Geheimnis vor Steven Spielberg geheim

Scarlett Johansson at Fly Me To The Moon premiere in New York City - Getty - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2025, 11:00 Uhr

Scarlett Johansson hielt ihr ‚Jurassic‘-Geheimnis vor Steven Spielberg geheim, da sie nicht wie eine „komische Stalkerin“ rüberkommen wollte.

Die Schauspielerin hat verraten, dass sie ein Treffen mit dem legendären Regisseur arrangierte, um über eine mögliche Rolle für sie im neuen ‚Jurassic World Rebirth‘-Film zu sprechen.

Die Darstellerin erklärte, dass sie ein großer Fan des Franchise sei, beschloss aber, Spielberg nichts von dem Jahr zu erzählen, das sie als Kind in einem ‚Jurassic Park‘-Zelt in ihrem Zimmer verbrachte. Scarlett sagte in einem Interview mit ‚Vanity Fair‘: „Ich war ganz verrückt nach dem [ersten ‚Jurassic Park‘-]Film und schlief ein Jahr lang in einem ‚Jurassic Park‘-Zelt in meinem Schlafzimmer, das ich mit meiner Schwester teilte.“ Johansson sprach über ihr Treffen mit dem Filmemacher und sagte: „Ich habe nicht wirklich mit ihm zusammengesessen und über die Arbeit gesprochen und wir haben Stunden damit verbracht, uns einfach auf den neuesten Stand zu bringen und miteinander zu plaudern, und dann irgendwann, nach vielen Stunden, sagte er zu mir: ‚Moment, wir sollten über ‚Jurassic‘ reden. Höre ich da, dass du ein riesiger Superfan bist?'“ Die Prominente fügte hinzu: „Ich bestätigte es. Ich bin ein riesiger Superfan. [Aber ich erzählte ihm nichts von dem Zelt.] Ich dachte mir: ‚Er wird sonst denken, dass ich eine komische Stalkerin bin.'“