Stars Scarlett Johansson zollt Robert Redford Tribut

Scarlett Johansson - October 2023 - Avalon - Golden Heart Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin erinnert mit emotionalen Worten an die verstorbene Hollywood-Legende.

Scarlett Johansson hat den „herzlichen und freundlichen“ Robert Redford dafür gelobt, dass er ihr gezeigt habe, „was Schauspielerei sein kann“.

Die ‚Black Widow‘-Darstellerin arbeitete mit der Hollywood-Legende – die am Dienstag (16. September) im Alter von 89 Jahren starb – an einem ihrer ersten Filme, ‚Der Pferdeflüsterer‘ (1998), und sie reflektierte darüber, welchen Einfluss ihr Co-Star auf ihre spätere Karriere hatte.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ erzählte die Schauspielerin: „Bob Redford besetzte mich in ‚Der Pferdeflüsterer‘, als ich elf Jahre alt war. Jeden Tag vor jeder Szene nahm er sich die Zeit, mit mir zu sitzen und mir alle Handlungsschritte zu erklären, die meine Figur bis zu diesem Punkt der Geschichte geführt hatten. Egal, wie hektisch der Tag war, ich hatte immer das Gefühl, dass er alle Zeit der Welt für unsere Arbeit hatte.“

Scarlett lobte die Kino-Ikone dafür, am Set „eine ruhige und wertvolle Umgebung geschaffen zu haben; einen Ort, an dem Schauspieler Entdeckungen machen konnten“. Robert beschrieb sie als „geduldig, warmherzig und freundlich“. Die 40-Jährige offenbarte: „Bob hat mir gezeigt, was Schauspielerei sein kann, und es war seine Großzügigkeit und Geduld, die mich inspirierten, die Möglichkeiten dieses Handwerks zu erkunden.“

Die blonde Schönheit wird „für immer dankbar“ für den Einfluss sein, den der ‚Sundance Kid‘-Star auf ihr Leben und ihre Karriere hatte. „Bob, danke für deinen Glauben an mich und für deine Güte und Führung. Du hast so viele Künstler inspiriert, mich eingeschlossen, tiefer zu gehen, im Moment zu bleiben, kreative Grenzen zu erweitern und weiter zu forschen – und dafür sind wir für immer dankbar“, betonte sie.