Stars Schlager-Queen Helene Fischer träumt von XXL-Reise

Helene Fischer at Auf Die Naechsten 100 in Leipzig Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2024, 14:00 Uhr

Die Ausnahmekünstlerin würde gerne eine ausgedehnte Reise unternehmen - nach Ozeanien.

Helene Fischer verrät, welches Land auf ihrer Bucket List steht.

Die Sängerin zählt zu den erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten. Seit fast 20 Jahren macht die ‚Atemlos durch die Nacht‘-Interpretin mittlerweile Musik. Auch privat läuft es rund: Ende 2021 wurden Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel Eltern einer Tochter.

Ihr berufliches und privates Glück bedeutet allerdings nicht, dass die Musikerin wunschlos glücklich ist. In einem neuen Interview gibt sie ihren großen Traum preis, den sie sich bisher noch nicht erfüllen konnte. „Ich möchte eine ganz lange und schöne Reise nach Australien machen“, plaudert sie im Gespräch mit dem Familienradiosender ‚Teddy‘ aus.

Die Reise nach Down Under will die 40-Jährige praktischerweise mit einem Abstecher nach Neuseeland verbinden und den Inselstaat „noch gleich mit anschauen“. Die Blondine fügt hinzu: „Das steht noch auf meiner ganz großen Wunschliste und das war schon immer mein Traum und das werde ich mir hoffentlich irgendwann erfüllen können.“

Bleibt nur die Frage, ob die Schlagersängerin Zeit findet für eine ausgedehnte Reise. Üblicherweise ist ihr Terminkalender rappelvoll. Gerade erst veröffentlichte Helene Fischer ein Album, in dem sie bekannte Kinderlieder wie ‚Hoppe, hoppe, Reiter‘ neu interpretiert.