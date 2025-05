Musik Schlagzeuger Josh Freese enthüllt urkomische ‚Gründe‘ für Foo Fighters-Rauswurf

Josh Freese - Slam Dunk South Festival 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2025, 11:00 Uhr

Josh Freese hat gescherzt, dass er von den Foo Fighters „gefeuert“ wurde, weil er zu oft ‚My Hero‘ gepfiffen hat.

Der 52-jährige Schlagzeuger stieß 2023 nach dem Tod von Taylor Hawkins im Vorjahr zu den ‚Best of You‘-Rockern hinzu, wurde nun aber am Wochenende ohne Angabe von Gründen in einem Telefonat entlassen. Der Musiker macht sich nun einen Spaß daraus und hat eine sarkastische Liste der „Top 10 möglichen Gründe, warum Freese von den Foos rausgeschmissen wurde“ veröffentlicht.

Von 10 bis 1 witzelte er, er habe „einmal eine Woche lang ‚My Hero‘ auf Tour gepfiffen“ und „nur einen Fugazi-Song nennen können“. Auf Platz acht scherzte er: „Zwei Worte: Polyrhythmen.“ Er deutete auch an, dass seine „metronomartige Präzision hinter dem Schlagzeug“ als „seelenlos“ angesehen worden sei, und scherzte, dass er „verlangte, jede Probe mit einem 20-minütigen Kuhglocken-Klangbad zu beginnen“.

In Anspielung auf Dave Grohls ikonischen Look witzelte Josh, er habe „nicht ein einziges Mal versucht, sich einen Bart wachsen zu lassen“ und dass er „nicht im Studio aufgetaucht ist, weil Merkur rückläufig war“. Als er weitere mögliche Gründe für die Trennung anführte, scherzte er, dass er Noodles von The Offspring „versprochen“ habe, dass er „der vierte Gitarrist sein könnte“ und „sich weigerte, aufzutreten, es sei denn, ihm wurde ein Ouija-Brett und Nunchakus nach jeder Show garantiert“.

Freese hatte zuvor darauf bestanden, dass kein Grund für seine Entlassung angegeben wurde. Er schrieb auf Instagram: „Die Foo Fighters riefen mich am Montagabend an, um mir mitzuteilen, dass sie beschlossen haben, mit der Wahl ihres Schlagzeugers in eine andere Richtung zu gehen. Es wurde kein Grund genannt.“ Trotzdem habe er die letzten zwei Jahre genossen, sowohl auf als auch abseits der Bühne, und er unterstütze alles, was die anderen Mitglieder für das Beste für die Band halten.