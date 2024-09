Seit 1996 verheiratet Schwere Vorwürfe: „Kill Bill“-Star Michael Madsen reicht Scheidung ein

Diese Harmonie ist vorbei: Beim Hessischen Film- und Kinopreis in Frankfurt am Main zeigten sich Michael Madsen und seine Frau DeAnna im Oktober 2018 noch sehr vertraut. (ae/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 13:25 Uhr

Folgt etwa der nächste Hollywood-Rosenkrieg? "Kill Bill"-Star Michael Madsen macht seiner Noch-Ehefrau in seinem Scheidungsantrag jedenfalls schlimme Vorwürfe. Es sei eine missbräuchliche Beziehung gewesen - und DeAnna Madsen habe Schuld am Tod des gemeinsamen Sohnes.

Schauspieler Michael Madsen (66), bekannt aus Filmklassikerin wie "Reservoir Dogs", "Thelma & Louise" und "Kill Bill", hat nach fast 30 Ehejahren die Scheidung von seiner Frau DeAnna (64) eingereicht. In den Unterlagen erhebt er offenbar schwere Vorwürfe gegen sie. So glaube er, dass sie den gemeinsamen Sohn in den Selbstmord getrieben habe. Hudson starb im Januar 2022 im Alter von nur 26 Jahren.

Video News

Schon seit Anfang 2022 getrennt?

Wie das US-Portal "TMZ" berichtete, reichte der Schauspieler den Scheidungsantrag am 18. September ein. Demnach habe er sich bereits kurz nach Hudsons Tod im Januar 2022 von DeAnna Madsen getrennt. Das Paar hatte 1996 geheiratet. Obwohl er als Grund "unüberbrückbare Differenzen" angekreuzt habe, soll Madsen der Petition noch eine Erklärung hinzugefügt haben. Darin betont er laut "TMZ", dass die Differenzen weit über die bloße Uneinigkeit hinausgehen. Er habe sich damals getrennt, weil er glaube, dass "ihre Vernachlässigung, ihr Trinken und ihr Alkoholismus" Hudson zum Selbstmord gebracht hätten.

Auch ihn selbst habe sie in eine "missbräuchliche, co-abhängige und toxische Beziehung" gestürzt, die seiner Aussage nach im August mit seiner Verhaftung wegen häuslicher Gewalt endete. Die Polizei verhaftete ihn in Malibu, weil er seine Noch-Frau aus dem Haus gedrängt und geschubst haben soll. Sein Sprecherteam teilte kurz darauf mit, die beiden hätten eine "Meinungsverschiedenheit" gehabt.

Es ist für Michael Madsen bereits die dritte Ehe, die in die Brüche geht. Mit DeAnna hat er drei Söhne. Von 1984 bis 1988 war er mit Georganne LaPiere (73), der Halbschwester von Sängerin Cher (78), verheiratet. Seine zweite Ehe mit Jeannine Bisignano (67), mit der seinen ältesten Sohn hat, hielt von 1991 bis 1995.