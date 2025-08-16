Stars Sean Kingston zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

Sean Kingston July 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2025, 12:12 Uhr

Der Rapper muss gleich mehrere Jahre hinter Gittern.

Sean Kingston ist zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Der ‚Beautiful Girls‘-Sänger – mit bürgerlichem Namen Kisean Paul Anderson – und seine Mutter Janice Turner wurden im März nach einem Bundesprozess in fünf Fällen des Betrugs schuldig gesprochen und hätten für jede Anklage mit bis zu 20 Jahren Haft rechnen können.

Am Freitag (15. August) entschuldigte sich Kingston jedoch vor Richter David Leibowitz und erklärte, er habe seine Lektion gelernt. Obwohl sein Anwalt Zeljka Bozanic beantragte, der 35-Jährige solle aus gesundheitlichen Gründen zunächst freikommen und sich später stellen dürfen, lehnte der Richter ab und ließ ihn sofort in Gewahrsam nehmen.

Bozanic erklärte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘, der Musiker nehme die Situation „als Lernerfahrung“. In einer Stellungnahme sagte der Anwalt: „Wir respektieren die Entscheidung des Gerichts und den Justizprozess. Wir sind zufrieden, dass das Gericht nicht der Forderung der Staatsanwaltschaft nach fünf Jahren gefolgt ist, sondern Sean unterhalb der Strafrichtlinien verurteilt hat. Es ist wichtig zu betonen, dass der Großteil der Rückzahlungen in diesem Fall bereits geleistet wurde, noch bevor die Anklage erhoben wurde.“

Kingstons Anwalt erklärte, dass sich der Rapper „weiter in eine positive Richtung“ bewege. „Wir prüfen aktiv alle Optionen, einschließlich möglicher Berufungen, um sicherzustellen, dass seine Rechte vollständig gewahrt bleiben“, betonte er.

Janice Turner – die zuvor wegen Bankbetrugs in Höhe von 160.000 Dollar schuldig gesprochen worden war und dafür bereits über ein Jahr im Gefängnis verbrachte – wurde im vergangenen Monat zu fünf Jahren Haft verurteilt. Mutter und Sohn hatten die Vorwürfe bestritten, sie hätten fälschlich behauptet, Banküberweisungen für Luxusgüter im Wert von über einer Million Dollar getätigt zu haben, wurden jedoch im März schuldig gesprochen. Nach dem Urteil wurde Sean zunächst unter Hausarrest gestellt, allerdings mit strengen Kautionsauflagen, darunter eine Barkaution von 200.000 Dollar sowie die Hinterlegung eines Hauses eines Verwandten im Wert von einer halben Million Dollar.