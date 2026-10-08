Film Sebastian Stan: ‚Avengers: Doomsday‘ wird ‚herzzerreißend‘

Sebastian Stan - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 18:00 Uhr

Sebastian Stan rechnet damit, dass ‚Avengers: Doomsday‘ für Marvel-Fans eine emotionale Angelegenheit werden könnte.

Der 44-Jährige kehrt in dem kommenden MCU-Blockbuster erneut als Bucky Barnes alias Winter Soldier zurück. Er deutete nun an, dass womöglich nicht alle Figuren unbeschadet aus dem Film hervorgehen werden.

Gesehen hat Stan das fertige Ergebnis selbst noch nicht. Gegenüber ‚Decider‘ erklärte er: „Ich habe den Film noch nicht gesehen und weiß nicht, wie er geworden ist.“ Trotzdem habe er eine klare Vorstellung davon, welche Wirkung die Geschichte entfalten könnte. „Ich bin mir sicher, dass er wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht herzzerreißend sein wird. Wir werden sehen, wer es in die nächste Runde schafft.“

Besonders gefreut habe sich Stan darüber, für den Film wieder mit zahlreichen langjährigen Marvel-Kollegen zusammenzukommen, darunter Chris Evans. Die gemeinsamen Dreharbeiten hätten bei ihm entsprechend nostalgische Gefühle ausgelöst. „Es war sehr nostalgisch, zurückzublicken und darüber nachzudenken, wie viele Jahre wir uns schon kennen und dass wir gemeinsam erwachsen geworden sind“, sagte der ‚Fjord‘-Darsteller. Die Marvel-Besetzung sei über all die Jahre zu einer Art Familie geworden: „Es war eine Familie und hört auch nie auf, eine zu sein.“

Etwas weniger Überblick über die Handlung scheint dagegen Stans ‚Avengers: Doomsday‘-Kollege Alan Cumming zu haben. Der 61-Jährige kehrt als X-Men-Mutant Nightcrawler zurück und gestand im vergangenen Monat gegenüber ‚SiriusXM‘ offen: „Um ehrlich zu sein, verstehe ich die Handlung nicht vollständig.“ Besonders eine Erklärung am Set habe ihm gezeigt, dass er gar nicht unbedingt jedes Detail verstehen müsse. Ein Mitarbeiter habe versucht, ihm für eine Szene ausführlich zu erklären, was gerade mit irgendwelchen riesigen Robotern passiere. Cumming stoppte ihn jedoch und wollte im Grunde nur wissen, wohin er sich bewegen beziehungsweise worauf er reagieren müsse. „Ich weiß einfach nur, dass ich hier bin, um herumzurennen“, fasste der Schauspieler seine Aufgabe humorvoll zusammen.

Stan selbst steht neben seinem nächsten Marvel-Auftritt noch vor einer weiteren großen Comicrolle. In ‚The Batman Part II‘ wird er Harvey Dent spielen. Von Matt Reeves‘ Fortsetzung ist der Schauspieler bereits so überzeugt, dass er einen ausgesprochen ambitionierten Vergleich zog. „Manchmal komme ich ans Set, schaue mich um und denke: Ich glaube, wir drehen hier den verdammten ‚Godfather Part Two'“, sagte Stan gegenüber ‚Variety‘. Reeves habe drei Jahre an dem Film gearbeitet, und trotz der zahlreichen Spekulationen um Handlung und Figuren sei Stan überzeugt, dass sich das lange Warten auszahlen werde. Besonders beeindrucke ihn der realistische Ansatz der Fortsetzung. Der Film sei „wirklich bodenständig und realistisch“, erklärte Stan. Mehr verraten wolle er allerdings noch nicht: Man könne das Publikum zwar ein wenig neugierig machen, bis zum fertigen Film liege aber noch ein langer Weg vor ihnen.