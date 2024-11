Ex-Rennfahrer über Zukunft und Kinder „Gehe zur Schule“: Sebastian Vettel macht Ausbildung in Landwirtschaft Traktor statt Formel-1-Bolide? Sebastian Vettel absolviert gerade eine Ausbildung in der Landwirtschaft. Außerdem verriet der dreifache Vater Details zu seinen Kindern, die er nicht in Richtung Rennsport drängen will.