Stars Selena Gomez: Die große Liebe mit Benny Blanco

Benny Blanco and Selena Gomez - Instagram - March 8th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2024, 13:00 Uhr

Die Sängerin ist "so verliebt" in Benny Blanco.

Selena Gomez ist „so verliebt“ in Benny Blanco.

Die 31-jährige Schönheit und Benny (36) machten ihre Romanze im Dezember öffentlich, und Selena soll das Leben mit dem Plattenproduzenten lieben. Ein Insider sagte gegenüber ‘People’: „Sie sind so verliebt”.

Selena und Benny leben derzeit aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen auf entgegengesetzten Seiten der USA. Aber sie tun alles, was sie können, damit ihre Romanze “funktioniert“. „Es ist eine sehr ernste Beziehung, und sie versuchen, die große Entfernung zu überbrücken, während sie wegen ihrer Arbeit in New York ist”, so der Insider weiter.

Die Sängerin und Schauspielerin dreht derzeit die vierte Staffel von ‚Only Murders in the Building‘ im Big Apple, und die brünette Schönheit soll ein „gewisses Strahlen“ haben, seit sie mit Benny zusammen ist. Weiter heißt es: „Benny gibt ihr das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, und sie versuchen, sich so oft wie möglich zu sehen. Sie hat wirklich das Gefühl, dass sie so gut wie noch nie von einem Mann behandelt wurde, und seit sie zusammen sind, strahlt sie richtig.”