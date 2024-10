Stars Selena Gomez: Großes Lob an ‚Emilia Perez‘-Stars

Selena Gomez - Academy Museum Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2024, 09:00 Uhr

Selena Gomez‘ ‚Emilia Perez‘-Co-Stars halfen ihr, sich am Set „sicher“ zu fühlen.

Die 32-jährige Schauspielerin trat an der Seite von Zoe Saldana und Karla Sofia Gascon in dem Comedy-Drama auf und hat nun zugegeben, dass sie eine starke Bindung zu ihren Co-Stars entwickelt hat.

Auf die Frage, ob sie während der Dreharbeiten eine Schwesternschaft gebildet hätten, sagte Selena gegenüber ‚Extra‘: „Tausend Prozent. Diese Frauen sind nicht nur mutig und stark, sie sind fürsorglich und sie haben mir ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Selbst in den verrücktesten Szenen konnte ich mich okay fühlen, weil ich wusste, dass ich mich einfach auf sie stützen konnte, wenn ich es brauchte. Sie sind wirklich gut, also musste ich auch gut sein und versuchen, auf ihr Niveau zu kommen.“ Selena war außerdem von der Reaktion des Publikums auf den Film begeistert. Sie sagte: „Wir sind einfach so begeistert, dass die Leute ihn mit offenem Herzen und offenem Geist aufnehmen und hoffentlich wird er einen Eindruck hinterlassen.“

Anfang dieses Jahres erreichte Selena dank des Erfolgs ihrer Marke Rare Beauty den Status einer Milliardärin. Die Schauspielerin gründete 2020 ihr Kosmetikunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, 100 Millionen US-Dollar für das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu sammeln. Selena gab aber zu, vom Erfolg von Rare Beauty überrascht zu sein. Im Gespräch mit dem ‚TIME Magazine‘ erklärte sie: „Ich gebe zu, dass es mich manchmal überwältigt. Ich habe dieses seltsame Ding in meinem Kopf, wegen dem ich das verliere, was Rare Beauty zu Rare Beauty gemacht hat, sobald ich mich auf die Zahlen konzentriere. Ich wollte nie, dass es darum geht, viel Geld zu verdienen.“ Rare Beauty wird aktuell mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar geschätzt, aber Selena hat nicht die Absicht, das Unternehmen jemals zu verkaufen. Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin sagte: „Das habe ich wirklich nicht vor.“