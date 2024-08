Stars Selena Gomez: Ihre größte Inspiration ist Meryl Streep

Bang Showbiz | 07.08.2024, 10:00 Uhr

Selena Gomez fühlt sich von Meryl Streep inspiriert.

Die 32-jährige Schauspielerin spielte in der dritten Staffel von ‚Only Murders in the Building‘ an der Seite der 75-Jährigen und Selena hat nun zugegeben, dass sie an ihrem ersten Tag am Set Ehrfurcht vor ihrer Co-Darstellerin hatte.

Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erinnert sich Selena: „Sie war so aufgeregt und als sie ans Set kam, erzählte sie allen, dass sie die Serie liebt. Und ich glaube nicht einmal, dass ich am ersten Tag, an dem sie da war, gesprochen habe. Ich habe sie einfach nur bewundert. Sie ist eine Inspiration und sie ist jemand, der unglaublich talentiert ist und gleichzeitig sehr bescheiden, professionell und freundlich ist. Ich habe so viel von ihr gelernt, nur weil sie Meryl ist.“

Selena erinnert sich auch, dass sie von einer Szene zu Tränen gerührt wurde. Die brünette Schönheit, die in der Serie die Rolle der Mabel Mora spielt, erklärte: „Mein Lieblingsmoment war, Meryl auf der Bühne singen zu sehen. Das war erschreckend und sie tat es acappella, lebte jedes Mal, und ich weinte. Ich war nicht in der Szene, aber ich saß da im Publikum und war völlig bewegt und zu Tränen gerührt. Allein die Art und Weise, wie sie sich in jeder Hinsicht ihrem Handwerk widmet, ist bemerkenswert. Es war wunderschön.“

‚Only Murders in the Building‘ hat sich bei den Zuschauern als großer Hit erwiesen und Selena hat auch verraten, was die Fans von der vierten Staffel der Serie erwarten können. Sie teilte mit: „Ich denke, das ist unsere bisher aufregendste Staffel. Das würde ich auf jeden Fall mit Zuversicht sagen, denn es hat viel zu viel Spaß gemacht. Wie es zusammenkam, war so magisch. Alle hatten einen Riesenspaß. Und die Leute müssen sich auf eine Fahrt gefasst machen. Mit uns nach L.A. zu fahren und dann all die anderen Sachen zu machen, ist aufregend. Es ist bis heute wahrscheinlich meine Lieblingsstaffel.“