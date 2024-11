Musik Selena Gomez: Ihre Musikkarriere verschwindet nicht

Selena Gomez - 2024 ELLE Women In Hollywood - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 16:00 Uhr

Selena Gomez verriet, dass ihre Musikkarriere „nicht verschwinden“ wird.

Die 32-jährige Sängerin, die durch ,Barney and Friends‘ und ,Die Zauberer vom Waverly Place‘ des Disney Channel berühmt wurde, konzentrierte sich in den vergangenen Jahren auf ihre Karriere als Schauspielerin.

Gomez hat seit ihrem Album ,Rare‘ aus dem Jahr 2020 kein Studioalbum mehr herausgebracht, während sie im Februar dieses Jahres die Single ,Love On‘ veröffentlichte. Die Künstlerin erzählte in einem Gespräch gegenüber ,Hollywood Reporter‘: „Ich denke, dass ich in der Musik gerade so viel getan habe, wie ich das tun wollte, aber es ist aufregend, da ich das Gefühl habe, in Film und Fernsehen noch nicht einmal angefangen zu haben, obwohl ich weiß, dass ich an einigen großartigen Projekten beteiligt war und echt stolz darauf bin. Mir gefällt es, dass ich mir meine Position verdienen muss, und ich liebe es, Geschichten erzählen zu können. Also freue ich mich darauf, mehr davon zu machen.“ Die Musikerin stellte zudem klar, dass sie in der Musikwelt noch nicht alles getan hat, was sie machen will. Der Star fügte hinzu: „Es ist fast fertig. Die Musik wird nicht verschwinden. Ich habe sie einfach für eine Sekunde lang weggelegt.” Was die Musik angeht, möchte Selena, die im Jahr 2023 ,Single Soon‘ veröffentlicht hatte, irgendwann ein neues Album herausbringen, wobei sie aktuell jedoch nicht aktiv an neuer Musik arbeite.