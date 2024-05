Stars Selena Gomez: Kommt jetzt die Verlobung mit Benny Blanco?

`Selena Gomez - Golden Globes 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2024, 12:46 Uhr

Die Popsängerin scheint mit ihrem Freund endlich das große Liebesglück gefunden zu haben. Folgt jetzt der nächste Schritt?

Selena Gomez schwebt mit Benny Blanco noch immer auf Wolke sieben.

Die 31-jährige Schauspielerin ist seit fast einem Jahr mit dem Musikproduzenten zusammen. Laut einem Insider hat die Popsängerin endlich den Richtigen gefunden, nachdem sie Beziehungen mit Stars wie Justin Bieber und The Weeknd hinter sich hat. „Er bringt Selena zum Lachen. Er gibt ihr das Gefühl, sicher und glücklich zu sein“, enthüllt der Vertraute gegenüber ‚Us Weekly‘. „Sie glauben beide, dass sie die Person gefunden haben, mit der sie für immer zusammen sein werden.“

Das Promi-Paar schmiede bereits eifrig Zukunftspläne und denke auch darüber nach, sich das Jawort zu geben. „Freunde und Familie könnten sich nicht mehr für sie freuen“, fügt der Insider hinzu. „Er sieht definitiv, dass diese Beziehung über die Distanz geht. Sie haben über Heirat und Kinder gesprochen und sind sich sehr einig.“

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin setzt auch in beruflicher Hinsicht auf die Unterstützung ihres Partners. Zusammen haben sie an den Songs ‚Same Old Love‘, ‚Single Soon‘ und ‚I Can’t Get Enough‘ gearbeitet. Gegenüber ‚People‘ verrät ein weiterer Insider: „Sie sind so verliebt. Es ist eine sehr ernste Beziehung, und sie machen eine Fernbeziehung daraus, während sie wegen ihrer Arbeit in New York ist.“