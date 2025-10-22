Stars Selena Gomez musste ’schlau vorgehen‘, um ihr Hochzeitskleid geheim zu halten

Selena Gomez and Benny Blanco Wedding 9 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2025, 11:00 Uhr

Selena Gomez versuchte, „schlau“ zu sein, um ihr Hochzeitskleid geheim zu halten.

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin, die letzten Monat Benny Blanco geheiratet hat, sprach offen über ihre drei verschiedenen Brautkleider und erklärte, dass sie sicherstellen wollte, die erste zu sein, die Fotos von ihrem großen Tag veröffentlicht. Sie erzählte in der ‚Jennifer Hudson Show‘: „Ich habe versucht, das ganze ein bisschen schlau anzustellen – du kannst das bestimmt nachvollziehen –, aber ich wollte nicht, dass irgendjemand Fotos von meiner Hochzeit bekommt, es sei denn, sie stammen von mir.“

Laut der Fashionista bestand eines ihrer Kleider, von Modezar Ralph Lauren angefertigt, aus 300 handgeformten und aufgebrachten Spitzenblumen und trug außerdem die Initialen der Frischvermählten im Design. Lauren schrieb dazu auf Instagram: „Ein maßgeschneidertes Seidenspitzenkleid mit 300 handgeformten und aufgebrachten Spitzenblumen sowie Kristallverzierungen auf einem handbemalten Korsett, bestickt mit den Initialen des Paares und dem Hochzeitsdatum.“

Unterdessen zollte Benny Blanco Selena mit einem maßgefertigten Ehering Tribut, der vom Luxusjuwelier Jacob + Co. entworfen wurde. Das einzigartige Schmuckstück aus 18-karätigem Gold trägt auf der Innenseite die Gravur des Hochzeitsdatums sowie einen 0,03-Karat-Rubin und einen ebenso großen Aquamarin – die Geburtssteine von Selena und Benny. Die Firma fertigte außerdem eine Uhr und ein Armband für Benny an, die er am Hochzeitstag trug.