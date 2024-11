Stars Selena Gomez: Rundum glücklich mit ihrer Karriere

Selena Gomez - Academy Museum Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2024, 16:00 Uhr

Selena Gomez erzählte, dass es eine „Herausforderung“ für die Leute gewesen sei, zu „akzeptieren“, dass sie mit ihrer Karriere „weitergezogen“ ist.

Die 32-jährige Schauspielerin wurde Ende der 2000er Jahre als Teenager mit ihrer Sitcom ,Die Zauberer vom Waverly Place‘ auf dem Disney Channel weltweit berühmt, bevor sie eine Mainstream-Popkarriere startete.

Und nachdem die Darstellerin in der französischen Musikkomödie ,Emilia Pérez‘ von Netflix mitspielte, gab sie jetzt zu, dass sie dankbar dafür sei, an Projekten arbeiten zu können, die sie begeistern und nicht unbedingt das sind, was ihre Fans von ihr erwarten würden. Gomez erklärte in einem Gespräch gegenüber dem ,Best‘-Magazin: „Im Moment möchte ich einfach Dinge tun, die ich liebe. Es hat eine Weile gedauert, bis ich hier angekommen bin, und es ist eine Herausforderung für die Leute gewesen, zu akzeptieren, dass ich weitergezogen bin, aber ich bin glücklich. Ich habe so viel gelernt und freue mich auf die Zukunft.“ Die ,Lose You To Love Me-Künstlerin, die die Gründerin von Rare Beauty ist, hatte während ihrer Zeit in der Öffentlichkeit einige harte Jahre hinter sich, weil bei ihr die chronische Autoimmunerkrankung Lupus und im Jahr 2018 eine bipolare Störung diagnostiziert wurden.