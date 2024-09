Stars Selena Gomez: Sie konnte nicht mehr vor die Tür gehen

Bang Showbiz | 11.09.2024, 08:00 Uhr

Selena Gomez hatte nach der Veröffentlichung ihres Dokumentarfilms aus dem Jahr 2022 „Angst, das Haus zu verlassen“.

Die 32-jährige Schauspielerin hat verraten, dass sie nur wenige Wochen vor dem Start von ‚My Mind and Me‘ noch einmal darüber nachgedacht hat, die Doku überhaupt zu veröffentlichen.

Selena, bei der eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, sagte dem Magazin ‚Vanity Fair‘: „Ich habe mein Team gefragt, ob es möglich ist, alles zurückzuziehen. Anwälte haben sich eingeschaltet, aber wir haben es nie zu Apple gebracht, weil alles verschlossen war. Als der Film herauskam, habe ich mir ein paar Tage lang nichts angeschaut, und dann hatte ich Angst, das Haus zu verlassen.“ Die brünette Schönheit hatte Angst davor, ihre persönlichen Kämpfe mit der Welt zu teilen. Aber letztendlich fand sie Trost in der Unterstützung und Empathie ihrer Fans. Selena teilte mit: „Ich hatte gerade angefangen, es anzunehmen und ich hatte das Gefühl, dass es eine wirklich gute Sache ist.“

Trotzdem beharrt Selena darauf, dass sie nicht will, dass jemand Mitleid mit ihr hat. Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin sagte: „Ich erinnere die Leute gerne daran, dass das definitiv nicht annähernd die Person ist, die ich jetzt bin. Mein Verstand war nicht richtig und chemisch im Ungleichgewicht, und es war wirklich schwierig. Die Leute nannten mich ein Opfer. Das frustriert mich, denn verletzlich zu sein, ist eigentlich eines der stärksten Dinge, die man tun kann. Diese Perspektive wird nicht mein Leben übernehmen.“ Selena erlebt immer noch von Zeit zu Zeit schwierige Tage, aber die Chartstürmerin räumt ein, dass sie „kein Opfer“ ist. Sie sagte: „Ich bin jeden Tag dankbar. Und ich habe meine schlechten Tage wie jeder andere auch, aber ich bin kein Opfer. Ich habe einfach viel überlebt. Es gibt keinen Teil von mir, der möchte, dass irgendjemand Mitleid mit mir hat.“