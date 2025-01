Stars Selena Gomez: Sie verteilt Sandwiches an die Opfer der Waldbrände

Selena Gomez at the Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin unterstützt die Hilfsaktionen in Kalifornien.

Selena Gomez unterstützt die Hilfsaktionen für die Opfer der kalifornischen Feuer.

Die ‚Only Murders In The Building‘-Darstellerin hat in den sozialen Netzwerken einige Clips geteilt, in denen sie mit einer Gesichtsmaske zu sehen ist, während sie in Kisten voller Sandwiches gräbt, um diejenigen mit Mahlzeiten zu versorgen, die in den verheerenden Flammen alles verloren haben. Auch die Notfallhelfer aus Los Angeles und Malibu erhielten von Selena und ihren Teammitgliedern Essen und Getränke. Unter ein Video, das sie mit einigen Ersthelfern zeigt, schrieb die Musikerin: „Ich bin dankbar für Personen wie diese.“

Selenas Kosmetikunternehmen ‚Rare Beauty‘ hat derweil ebenfalls eine größere Summe gespendet, um den Opfern der Katastrophe die kommenden Wochen und Monate zu erleichtern. Insgesamt 24 Menschen sind bisher durch die Flammen getötet worden, Tausende haben in Los Angeles und Umgebung ihre Häuser und Wohnungen verloren. Auf der offiziellen Instagram-Seite von ‚Rare Beauty‘ stand in einem Statement zu lesen: „Als Marke, die in Los Angeles geboren und gewachsen ist, sind wir am Boden zerstört wenn wir sehen, wie die Gemeinschaft von den aktuellen Feuern in Südkalifornien betroffen ist. Familien sind obdachlos und Häuser und Geschäfte werden zerstört. Wir haben die letzten Tage damit verbracht sicherzustellen, dass unser Team und unsere Freunde aus Los Angeles, die betroffen waren, sicher sind und wir arbeiten mit Organisationen vor Ort zusammen, um weitere Produkte zu spenden und Freiwilligendienste zu übernehmen.“