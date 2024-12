Film Selena Gomez: Sie wehrt sich gegen ‚Emilia Perez‘-Hater

Selena Gomez at the Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2024, 11:36 Uhr

Selena Gomez hat sich gegen die Kritik an ihrer ‚Emilia Perez‘-Performance gewehrt.

Die 32-jährige Schauspielerin hat ihre Leistung in dem Musical-Thriller in den sozialen Medien verteidigt, nachdem der Schauspieler und Komiker Eugenio Derbez ihre Darbietung kritisiert hatte.

Die Kritik an Selenas Leistung wurde in den sozialen Medien weit verbreitet, und die Schauspielerin verteidigte sich schließlich auf TikTok. Selena, die mexikanische und italienische Vorfahren hat, kommentierte: „Ich verstehe, was du meinst … Es tut mir leid, dass ich mit der Zeit, die mir gegeben wurde, mein Bestes gegeben habe. Das schmälert nicht die Menge an Arbeit und Herz, die ich in diesen Film gesteckt habe.“ Die brünette Schönheit, die in Texas geboren wurde, behauptete zuvor, dass sie die Herausforderung, auf Spanisch aufzutreten, tatsächlich genossen habe. Im Gespräch mit ‚Sky News‘ teilte Selena mit: „Es war sehr aufregend. Ich spreche die Sprache nicht ganz fließend, also war es für mich wirklich unglaublich, auch nur mit Leuten zusammen sein zu können, die sie sprachen. Ich fand, dass es auf jeden Fall ein sehr stolzer Moment war.“

Der 63-jährige Star hatte im Podcast ‚Hablando de Cine‘ gesagt: „Selena ist nicht zu verteidigen. Ich habe mir den Film mit Leuten angeschaut, und jedes Mal, wenn eine Szene mit ihr darin kam, sahen wir uns an und sagten: ‚Wow, was ist das?‘“ Podcast-Moderatorin Gaby Meza merkte anschließend an, dass Selena eine „sehr talentierte Schauspielerin“ und eine „sehr gute Sängerin“ sei. Gaby deutete jedoch auch an, dass Selena Schwierigkeiten hatte, auf Spanisch aufzutreten, und beschrieb die Bemühungen der Schauspielerin als „nicht überzeugend“ und „unangenehm“. „Spanisch ist weder ihre Erst- noch Zweitsprache noch die fünfte. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass sie nicht weiß, was sie sagt, und wenn sie nicht weiß, was sie sagt, kann sie ihrem Schauspiel keine Nuancen verleihen … Und deshalb ist ihre Darstellung nicht nur nicht überzeugend, sondern auch unangenehm.“ Eugenio fügte hinzu: „Ich bin froh, dass du das sagst, denn ich habe gesagt: ‚Ich kann nicht glauben, dass niemand darüber spricht?‘“