Stars Selena Gomez: Zukunft mit Benny Blanco

Selena Gomez and Benny Blanco January 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2024, 12:00 Uhr

Die Stars "machen sich gegenseitig glücklich".

Selena Gomez und Benny Blanco „machen sich gegenseitig glücklich“.

Die 31-jährige Schauspielerin und der Musikproduzent (36) machten ihre Romanze 2023 öffentlich und einer dem Paar nahestehender Insider hat nun verraten, dass sie sich darauf freuen, „zusammenzuwachsen“.

Der Insider erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Sie haben über ihre Zukunft gesprochen und obwohl sie noch keine festen Pläne haben, sind sie begeistert von der Idee, weiter zusammenzuwachsen und sich näher zu kommen. Sie machen sich gegenseitig glücklich und ihre Freunde und Familie freuen sich sehr für sie.” Darüber hinaus heißt es, dass Selena und Benny „sich gegenseitig auf gesunde Weise herausfordern und sich gegenseitig ermutigen, bessere Menschen zu sein“.

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin schätzt an Benny vor allem, dass er so „respektvoll“ mit ihr umgeht und nicht hinter „Aufmerksamkeit oder Ruhm“ her ist. „Benny ist ein großartiger Kommunikator, ist ehrlich und offen zu Selena und hört ihr zu. Er ist respektvoll, kein Spieler und nicht auf der Suche nach Aufmerksamkeit oder Ruhm. Er kümmert sich um nichts davon und Selena sieht das und vertraut ihm wirklich.“

Selena, die bereits mit Justin Bieber und The Weeknd zusammen war, hat das Gefühl, dass sie mit Benny „ihr authentischstes Ich sein kann, ohne an seinen möglichen Motiven zu zweifeln“.