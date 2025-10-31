Stars Senna Gammour: Wegen Kinderlosigkeit wurde sie sitzengelassen

Senna Gammour - 10.03.2016 Berlin - E54 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2025, 14:00 Uhr

Die Ex-Monrose-Sängerin wurde von ihrem Partner verlassen, nachdem ihre Gebärmutter operativ entfernt wurde.

Senna Gammour enthüllt, dass ihre Beziehung zerbrach, weil sie nicht schwanger werden konnte.

Die ehemalige Monrose-Sängerin erhielt im Alter von 27 Jahren eine schicksalshafte Diagnose: Wegen Überwucherungen an der Gebärmutter entschieden die Ärzte, dass ihr Uterus entfernt werden musste. Der Eingriff hatte schwerwiegende Folgen für ihre damalige Beziehung. „Ich habe vieles verarbeiten müssen, weil ich zum Beispiel nicht schwanger werden konnte, weil ich eine Riesen-OP hatte, wo mir die Gebärmutter entfernt worden ist“, berichtete Senna im ‚Zycho‘-Podcast von Xhem.

Dabei hatte die Musikerin immer davon geträumt, eine eigene Familie zu gründen. „Und das bringt Probleme“, erzählte sie. „Es gibt bestimmt den einen Mann, der dich so nimmt, wie du bist, aber aus unserem kulturellen Kreis erwischst du eher den Mann, der fünf Kinder haben will.“ Genau an solche Männer habe sie ihr Herz verloren – mit bitteren Folgen. „Die haben mich genau deswegen auch verlassen“, offenbarte Senna. Mittlerweile sei sie „schon geheilt“ und könne darüber reden. „Aber zu der Zeit war ich halt noch ein junges Mädchen“, so die 45-Jährige.

Tatsächlich hatte Senna damals vor, den besagten Ex-Partner zu heiraten. Im September 2008 gab sie das Beziehungsaus bekannt. Doch ihre Kinderlosigkeit war nicht der einzige Trennungsgrund: Die ‚Hot Summer‘-Interpretin erfuhr nur kurz nach ihrer OP, dass sie jahrelang betrogen wurde. Heute ist Senna überzeugter Single. Schon seit zehn Jahren gehe sie nicht mehr auf Dates, hatte das Ex-Monrose-Mitglied kürzlich gegenüber der ‚Berliner Morgenpost‘ verraten: „Ich bin ein richtiger Dating-Muffel.“