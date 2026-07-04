Film Seth Rogen und Jason Segel erinnern sich an peinliche Vorsprechen für ‚8 Mile‘

Seth Rogen - 83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2026, 14:15 Uhr

Seth Rogen und Jason Segel erinnern sich an peinliche Vorsprechen für '8 Mile'.

Seth Rogen und Jason Segel versuchten einst, sich gegenseitig zu einer Rolle in ‚8 Mile‘ zu verhelfen.

Der ‚The Invite‘-Darsteller und sein Freund Jason Segel, bekannt aus ‚How I Met Your Mother‘, hofften beide auf einen Part in Eminems Film aus dem Jahr 2002 und unterstützten sich gegenseitig bei ihren Vorsprechen.

In der neuesten Folge des ‚A24 Podcast‘ sprachen sie mit Olivia Wilde über die verstorbene Casting-Direktorin Mali Finn, für die Wilde früher als Casting-Assistentin gearbeitet hatte. Seth erinnerte sich: „Ich erinnere mich vor allem deshalb an sie, weil sie für das verrückteste Casting meines Lebens verantwortlich war.“ Er erklärte, dass er für die Rolle eines Charakters namens „Cheddar oder so ähnlich“ vorsprach. Gemeint war die Figur Cheddar Bob, die später von Evan Jones gespielt wurde. Rogen erzählte weiter: „Das Lustige war – und wenn du ihre Casting-Assistentin warst, ergibt das wahrscheinlich Sinn –, dass wir vorher ein Fax bekamen, weil die Szenen mit Rappern gespielt wurden. Darin stand sinngemäß: ‚Niemand im Büro fühlt sich wohl dabei, die anderen Rollen zu lesen. Bringt also jemanden mit, der die Szenen mit euch spielt.‘ Jeder von uns brauchte also seinen eigenen Vorlese-Rapper.“

Daraufhin fragte Seth seinen ehemaligen ‚Freaks and Geeks‘-Kollegen Jason Segel. Er sagte: „Ich erfuhr, dass Jason ebenfalls ein Vorsprechen hatte. Also gingen wir gemeinsam hin. Erst machte einer von uns das Casting, dann tauschten wir die Rollen. Irgendwann mussten wir beide so lachen. Ich bekam einen regelrechten Lachanfall. Es war einfach zu albern.“ ‚8 Mile‘ erschien 2002 und wurde von Curtis Hanson produziert und inszeniert. Das Hip-Hop-Drama enthält zahlreiche autobiografische Elemente aus Eminems Leben und markierte dessen Spielfilmdebüt. Weitere Hauptrollen spielten Kim Basinger, Brittany Murphy und Mekhi Phifer.