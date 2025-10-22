Musik Sex Pistols wollen neue Musik schreiben

Bang Showbiz | 22.10.2025, 11:00 Uhr

Die Sex Pistols wollen neue Musik mit Frank Carter aufnehmen.

Die Punklegenden hinter ‚God Save The Queen‘ haben sich im vergangenen Jahr wiedervereint, diesmal mit dem ehemaligen Gallows-Frontmann Frank Carter anstelle von John Lydon. Nun denkt die Band darüber nach, frisches Material zu schreiben. Wie die ‚Wired‘-Kolumne des ‚Daily Star‘ berichtet, sagte Bassist Glen Matlock: „Wir haben mit Steve Jones darüber gesprochen. Wir haben Ideen und Frank ist ein sehr guter Texter. Jeder von uns hat Ideen, aber im Moment sind wir alle sehr beschäftigt und hatten noch keine Gelegenheit, wirklich daran zu arbeiten. Und vor allem müssen wir uns fragen, ob die Öffentlichkeit wirklich will, dass wir neue Musik veröffentlichen. Am Ende – wer weiß?“

Die ‚Anarchy in the U.K.‘-Rocker haben seit 1970 nicht mehr gemeinsam im Studio gearbeitet, obwohl es fast dazu kam, als sie sich 1996 wieder mit Lydon zusammentaten. Matlock erklärte, dass er, Steve Jones und Paul Cook damals „an mehreren Ideen im Proberaum gearbeitet“ hätten, ihr Bandkollege Lydon jedoch „kein Interesse“ gezeigt habe. „Als Chris Thomas [Produzent von ‚Never Mind The B******‘] eines dieser Stücke hörte, sagte er uns, dass wir garantiert einen Hit hätten, wenn John vernünftige Texte schreiben würde. Aber John wollte nicht schreiben. Vielleicht dachte er, diese Demos klängen nicht genug nach Public Image Ltd.“, so der Musiker weiter.

Inzwischen erklärte Matlock, dass Frontmann Frank Carter die Freiheit habe, die Klassikertexte der Band leicht abzuändern, wenn er mit bestimmten Zeilen nicht einverstanden sei: „Er stammt aus einer anderen Generation und er ist derjenige, der singt – also soll er sich wohlfühlen. Die Texte sind nicht in Stein gemeißelt, sie sind nicht die Bibel, und Frank darf sie ein wenig anpassen, wenn ihn etwas stört. Und man muss bedenken, dass das gesellschaftliche Klima heute ein völlig anderes ist als zu der Zeit, als die Texte entstanden.“