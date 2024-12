Stars Shailene Woodley: Müll sammeln gegen Depressionen

Die Schauspielerin nahm an einer Reinigungsaktion teil, um ihre Trennung von Aaron Rodgers zu überstehen.

Shailene Woodley sammelte Müll ein, um ihre Trennung von Aaron Rodgers zu verarbeiten.

Die ‚Divergent‘-Darstellerin verfiel 2022 nach dem Ende ihrer Beziehung zu dem NFL-Star immer mehr in eine Depression. Ihre beste Freundin, die Stylistin Kris Zero, half ihr jedoch dabei, die schwierigen Zeiten zu überstehen. Als ‚Outsider of the Year‘ verriet Shailene im Interview mit dem Magazin ‚Outside‘: „Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Seele, mein Selbst, mein Glück, meine Freude verloren hatte. Ich verstand Depressionen und Angstzustände und die komplette Abtrennung der Seele plötzlich. Ich wusste, dass ich depressiv bin, als ich einen Baum ansah und nichts spürte. Das war der tiefste Punkt meines Lebens.“

Kris drängte die ‚Big Little Lies‘-Darstellerin dazu aktiver zu werden, obwohl sie Shailene damit teilweise ganz schön auf die Nerven ging. „Wir gingen surfen und für diese zehn Minuten am Tag war ich wieder okay“, erinnert sie sich im Interview. „Dann kam die Depression zurück und sie sagte ‚Wir helfen heute auf einer Pferderanch aus!‘ Und wir fuhren zu irgendeiner Pferderanch und machten den Pferdemist weg. Wir säuberten die Hufe und bürsteten die Pferde und für zwanzig Minuten dachte ich, dass das Leben wieder okay sein könnte. Und dann kam die Depression zurück und sie weckte mich am nächsten Morgen auf und sagte ‚Lass uns wandern gehen und Müllsäcke mitbringen und Müll einsammeln!‘“ Über die gescheiterte Beziehung zu Aaron spricht Shailene derweil nur ungern: „Ich habe nicht viel über meine Beziehung zu Aaron erzählt, denn dann muss ich immer weinen. Es war nicht richtig. Aber es war wunderschön.“