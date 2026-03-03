Musik Shakira stellt Rekord mit größtem Konzert aller Zeiten am Zócalo in Mexiko-Stadt auf

Bang Showbiz | 03.03.2026, 18:00 Uhr

Shakira hat einen neuen Meilenstein erreicht, nachdem sie am Wochenende vor mehr als 400.000 Menschen am Zócalo in Mexiko-Stadt auftrat – der größten jemals an diesem ikonischen Platz verzeichneten Menschenmenge.

Das kostenlose Konzert verwandelte die Hauptstadt in eine riesige Feier, zu der Fans aus dem ganzen Land anreisten. Großbildschirme wurden in den umliegenden Straßen installiert, zusätzliche Zuschauerbereiche entstanden unter anderem im Alameda Central sowie am Monumento a la Revolución, um dem enormen Andrang gerecht zu werden.

Der kolumbianische Künstler Beéle stand gemeinsam mit Shakira auf der Bühne, um ihre neue Zusammenarbeit ‚Algo Tú‘ zu präsentieren, die am 4. Mai erscheint. Die Menge feierte außerdem bei Hits wie ‚Hips Don’t Lie‘, ‚Waka Waka (This Time for Africa)‘ und ‚Don’t Bother‘ mit, wodurch sich der Zócalo in eine der größten Tanzflächen der Welt verwandelte.

Der Rekordauftritt sorgt für zusätzlichen Schwung vor Shakiras Rückkehr nach Rio de Janeiro, wo sie am 2. Mai das kostenlose Konzert ‚Todo Mundo No Rio‘ am Copacabana-Strand headlinen wird. Die Show ist Teil ihrer laufenden Welttournee, die bis 2026 fortgesetzt wird.

Zuletzt bestätigte ‚Billboard‘, dass ihre ‚Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘ mit Einnahmen von 421,6 Millionen Dollar bei 82 Stadionkonzerten die erfolgreichste lateinamerikanische Tournee aller Zeiten ist. Shakira wurde außerdem als Kandidatin für die Rock and Roll Hall of Fame 2026 nominiert und festigt damit ihren Status als eine der einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation.