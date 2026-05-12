Musik Shania Twain: Neues Album als Rückblick auf ihre Kindheit

Shania Twain - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 11:00 Uhr

Shania Twain möchte den Menschen mit ihrem neuen Album einen Einblick in ihre Kindheit geben.

Die ‚Still the On‘-Sängerin – die in dieser Woche ihre neue Single ‚Dirty Rosie‘ veröffentlichen wird – hat hart an ihrem derzeit noch unbetitelten siebten Studioalbum gearbeitet und erklärte, sie wolle ihren Fans einen Einblick geben, wie sie zu der Person wurde, die sie heute ist, und wie ihr Leben „während ihrer Kindheit“ aussah.

Sie sagte dem ‚People‘-Magazin: „Es ist eine Reflexion meiner Kindheit, der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin. Es gibt viele beschreibende Formulierungen.“ Sie merkte an, dass ihr 2023 erschienenes Album ‚Queen of Me‘ ein „Höhepunkt der Selbstermächtigung“ war, und fügte hinzu: „Ich werde 60 und fühle mich gut, und das muss ich feiern. Ich bin dankbar, dass ich es so weit geschafft habe. Das habe ich also mit all der Musik von ‚Queen of Me‘ gefeiert. Aber wer macht dich eigentlich zu dem, was du wirst? Das hatte ich zuvor noch nie mit den Fans geteilt.“ Ihre Fans würden Shania Twain vor allem von ihren ersten Platten kennen. Ihr erster großer Hit sei entstanden, als sie 30 Jahre alt gewesen sei. Daher gebe es viele Seiten von ihr, die das Publikum noch nicht kenne, und genau darum gehe es in ihrer neuen Musik.

Und Twain findet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt war, auf ihre Vergangenheit zurückzublicken, weil sie mit all ihren bisherigen Lebenserfahrungen „im Reinen“ ist. Sie fühle sich ausgeglichen und im Reinen mit vielen der Herausforderungen und Erfahrungen, die sie durchgemacht habe. Gleichzeitig merkte sie an, dass wohl jeder in ihrem Alter bereits einiges erlebt habe. Außerdem betonte sie, dass es im Leben ab einem gewissen Punkt gesund sei, Frieden mit der eigenen Vergangenheit zu schließen und sich mit Dingen abzufinden, über die man vielleicht zu oft nachdenke, obwohl es einem nicht gut tue. Ihr habe es Spaß gemacht, mit einer positiven Einstellung in die Vergangenheit zurückzublicken.