Musik Shania Twain: Sie freut sich auf Shaboozeys Auftritt bei den People’s Choice Country Awards

Shania Twain - Glastonbury 2024 - Credit: Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2024, 18:00 Uhr

Die Künstlerin schwärmte davon, dass sie bei den Awards direkt auf den Sänger zugehen wird.

Shania Twain schwärmte davon, dass sie bei den People’s Choice Country Awards direkt auf Shaboozey zugehen wird.

Die 59-jährige ‚That Don’t Impress Me Much‘-Sängerin moderiert die Preisverleihung am Donnerstag (26. September) in Nashvilles Grand Ole Opry, bei der der 29-jährige ‚A Bar Song (Tipsy)‘-Künstler an diesem Abend einen der Preise überreichen wird.

Und Twain verriet jetzt, dass sie es kaum erwarten könne, dem Star auf dem Event persönlich zu sagen, wie sehr seine Musik sie zum „Lächeln“ bringt. Auf die Frage, welche modernen Country-Stars sie bewundert, sagte Shania in einem Gespräch gegenüber ‚Taste of Country Nights‘: „Ich bin gerade neu in diesem Genre – Shaboozey. Seine Musik und seine Videos bringen mich einfach zum Lächeln. Ich möchte ihm das einfach persönlich sagen können.“ Die Musikerin fügte hinzu: „Eines der Privilegien, die ich als Moderatorin des Abends habe, ist dieser Zugang, den ich haben werde. Ich werde es mir nicht nehmen lassen, ihm einfach dafür zu danken, dass er diese Art von Wohlfühlstimmung versprüht.“ Shaboozey, der mit bürgerlichem Namen Collins Obinna Chibueze heißt, wird die Preisverleihung nicht nur moderieren, sondern ist auch für mehrere Preise nominiert, darunter „Bester neuer Künstler 2024“, Album des Jahres 2024“, „Bester Song 2024″ und „Bester Song eines Newcomers 2024“ für seinen Hit ‚A Bar Song (Tipsy)‘.