Musik Shania Twain: Siebten Studioalbum ist fast fertig

Shania Twain - Glastonbury 2024 - Credit: Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 18:01 Uhr

Shania Twain steht offenbar kurz vor dem Abschluss ihres siebten Studioalbums.

Die 59-jährige Country-Pop-Ikone ist derzeit als besonders kreativ und inspiriert – nicht zuletzt durch ihre jüngsten Live-Auftritte und ihre temporäre Residenz in Las Vegas.

Ein Insider erklärte gegenüber der ‚Sun‘: „Shania begann Anfang 2024 mit der Arbeit an dem Album, legte es aber für ihre Las-Vegas-Residency auf Eis.“ Nach dem Ende von ‚Come On Over – All The Hits‘ sei sie jedoch wieder intensiv ins Studio gegangen. „Sie ist unglaublich inspiriert vom Touren. Das hat sie neu belebt.“ Auch ihr runder Geburtstag spielte offenbar eine Rolle. „60 zu werden hat sie zusätzlich motiviert“, sagte der Nahestehende. „Sie war noch nie so im Einklang mit sich selbst.“

Bereits im Frühjahr 2025 hatte Twain ihre Fans via Instagram an diesem Prozess teilhaben lassen. „Von meinem eigenen Ehemann fotografiert, auf dem Weg zu einer großartigen Writing-Session“, schrieb sie. „Es war schön, meine Gedanken und Tagträume endlich in echte Songs zu verwandeln.“

Besonders offen sprach sie über Altersdiskriminierung in der Musikbranche. „Ich weiß, dass diese Welt nicht dafür gemacht ist, eine Frau meines Alters zu fördern, die neue Musik veröffentlicht“, schrieb sie. „Aber ich fühle mich stärker und inspirierter als je zuvor.“

Sie schloss mit einem Dank an ihre Fans: „Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet. Ihr seid meine Inspiration.“ Das kommende Album wird der Nachfolger von ‚Queen of Me‘ aus dem Jahr 2023 – und könnte eines der persönlichsten Werke ihrer Karriere werden.