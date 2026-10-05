Musik Shania Twain will ihre Kindheit mit neuer Musik erlebbar machen

Shania Twain - Academy Of Country Music Awards 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2026, 09:00 Uhr

Country-Star Shania Twain möchte, dass Fans ihre Kindheit "schmecken" und "riechen" können.

Shania Twain möchte ihren Fans mit ihrer neuen Musik ermöglichen, ihre Kindheit regelrecht zu „schmecken“ und zu „riechen“.

Die Country-Sängerin blickt auf ihrem im Juli veröffentlichten Album ‚Little Miss Twain‘ auf ihre Jugendjahre im kanadischen Ontario zurück. Ein Song steht dabei besonders für diese Erinnerungen: In ‚Northern Town‘ versucht Twain, das Lebensgefühl ihrer Kindheit in einer Filiale der Restaurantkette Dairy Queen einzufangen. Gegenüber dem ‚Rolling Stone‘ erklärte sie: „Ich möchte, dass die Leute die Aromen schmecken und die Luft riechen können und dort sind. Deshalb habe ich mein Bestes getan, um zu beschreiben, wie es damals war.“

Dabei erinnert sich die 61-Jährige auch an Ausflüge mit ihrem Vater. „Wir gingen zum Schießen oder stellten Kaninchenschlingen auf oder waren sonst irgendwo draußen im Wald“, schilderte sie. Auf dem Rückweg habe ihr Vater an einer Bar angehalten, während Twain und ihre Geschwister im Auto warteten, bis er sein Bier getrunken hatte. Anschließend habe er ihnen einen Besuch bei Dairy Queen versprochen: „Dann sagte er, bevor wir nach Hause fuhren: ‚Ich nehme euch mit zu Dairy Queen. Also denkt daran, wir müssen nicht darüber sprechen, dass wir wegen eines Biers angehalten haben.'“

Das Schreiben über ihre Heimat verbinde Twain mit einem Gefühl von Trost. Wenn sie ihre Heimatstadt oder die Natur vermisse, sei es für sie „eine großartige Therapie“, sich mit ihrer Gitarre hinzusetzen und über den Ort zu erzählen, den sie liebe. Eine weitere persönliche Erinnerung verarbeitete sie in ‚Faded Blue Jeans‘. Darin geht es um eine Jeans, die trotz ihres schlechten Zustands zu ihren Lieblingsstücken gehört, sowie um ihre Zeit mit 17 Jahren, als sie mit ihrem Freund im Gras herumrollte. „Dinge, über die sich meine Eltern vielleicht nicht gefreut hätten, wenn sie gewusst hätten, dass ich sie mache“, ergänzte Twain.

Die Sängerin berichtete zudem, dass zwischen ihrer Kindheit und ihrem ersten Top-10-Hit eine große Lücke liege. Erst mit rund 30 Jahren habe sie die Charts erobert. „Das Thema des Albums ist, alle darüber aufzuklären, wer ich als Ganzes bin“, schilderte Twain. „‚Little Miss Twain‘ ist eine Reflexion über die gesamte Reise einer Künstlerin, die noch keine Platten aufgenommen hat – es geht um die Songwriterin, die es schließlich nach Nashville schaffen will.“