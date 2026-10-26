Stars Sharon Osbourne besucht Ozzy Osbournes Grab jeden Tag

Sharon Osbourne - Grammys 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 10:00 Uhr

Sharon Osbourne besucht Ozzy Osbournes Grab jeden Tag.

Sharon Osbourne besucht jeden Tag das Grab ihres verstorbenen Mannes Ozzy Osbourne.

Der TV-Star trauerte um ihren Ehemann, als der Rockmusiker im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren starb. Nur wenige Wochen zuvor hatte er bei einem Reunion-Auftritt mit seinen Bandkollegen von Black Sabbath noch einmal die Bühne betreten. Nun verriet Sharon, dass sie viel Zeit an seinem letzten Ruheort verbringt, der sich auf dem Grundstück des gemeinsamen Anwesens in Großbritannien befindet. Im Gespräch mit der BBC sagte Sharon: „Wenn man die Liebe seines Lebens verloren hat, wacht man nicht einfach eines Morgens auf und denkt: ‚Jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin darüber hinweg.‘ Man kommt nie wirklich darüber hinweg. Aber man lernt, damit zu leben. Genau das versuche ich. Man kann sich entweder in einem Zimmer einschließen und nicht mehr herauskommen, oder man akzeptiert die Trauer, lernt, mit ihr zu leben, und findet sich damit ab.“

Sharon erklärte außerdem, dass für sie nie infrage gekommen sei, ihren Mann an einem anderen Ort beerdigen zu lassen. Sie habe ihn unbedingt im privaten Rahmen des eigenen Gartens beisetzen wollen. „Es kam überhaupt nicht infrage, Ozzy auf einem öffentlichen Friedhof zu beerdigen“, erklärte sie. „Ich habe gesehen, was mit anderen Menschen passiert, die in der Öffentlichkeit stehen. Sie finden keine Ruhe, weil die Menschen kommen und ihnen die letzte Ehre erweisen wollen. Das hört nie auf. Ich wollte, dass Ozzy in Ruhe liegen und einfach sein kann.“ Auf die Frage, ob sie das Grab häufig besuche, antwortete Sharon: „Natürlich, jeden Tag. Ich kann ihn von meinem Fenster aus sehen.“

In dem Interview sprach Sharon auch über ihr letztes Gespräch mit Ozzy im gemeinsamen Haus vor seinem Tod. Dabei gab sie zu, geschlafen zu haben, als er den Herzinfarkt erlitt, an dem er schließlich starb. „Ich habe geschlafen, als es passiert ist. Wir hatten uns in der Nacht noch unterhalten. Ozzy war aufgewacht und bat mich, ihn zweimal zu küssen. Das habe ich getan. Dann sagte er: ‚Halte mich fest, ganz fest.‘ Und ich habe ihn in den Arm genommen. Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist der frühe Morgen, als jemand ins Zimmer gestürmt kam und rief: ‚Komm sofort nach unten!‘ Ich bin hinuntergerannt, und das war es.“

Zuvor hatte Sharon bereits erzählt, dass Ozzy schon vor seinem Abschiedskonzert gewusst habe, dass er im Sterben lag. Der Sänger des Hits ‚Paranoid‘ starb nur 17 Tage nach dem hochkarätig besetzten Abschiedskonzert ‚Back to the Beginning‘, das im Juli 2025 in seiner Heimatstadt Birmingham in England stattgefunden hatte. Sharon berichtete, dass Ozzy die Warnungen seiner Ärzte, der Auftritt könne ihn „umbringen“, nicht gelten lassen wollte. Er habe gewusst, dass ihm ohnehin nicht mehr viel Zeit blieb.