Stars Sharon Osbourne freute sich auf den Ruhestand mit Ozzy

Ozzy and Sharon Osbourne - Ruaridh Connellan/Expectation/BBC BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 09:00 Uhr

Die Moderatorin wollte die nächsten Jahre an der Seite ihres Ehemanns genießen - doch dann verstarb er.

Sharon Osbourne hatte sich auf den Ruhestand gefreut, um ihr „letztes Kapitel“ gemeinsam mit ihrem Ehemann Ozzy Osbourne zu genießen.

Das Paar war nach vielen Jahren in Los Angeles in seine britische Heimat zurückgekehrt und hatte geplant, sich nach Ozzys letztem Auftritt mit Black Sabbath im Juli aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Doch die Träume der Stars wurden nur zwei Wochen später durch den plötzlichen Tod der Rock-Ikone zerstört.

Sharon sprach in der BBC-Dokumentation ‚Sharon and Ozzy Osbourne: Coming Home‘ – die noch vor der Tragödie gedreht worden war – über ihre Zukunftspläne: „Es ist unser letztes Kapitel. Das ist es, das ist unsere Zeit. So lange sie auch dauern mag, es ist unsere Zeit. Mein Leben ohne ihn ist einfach nicht mein Leben. Es ist nicht das, wofür ich bestimmt bin. Wir sind wie Klebstoff.“

Ozzy witzelte in der Doku über seinen Plan, Rockmusik gegen Gartenarbeit einzutauschen: „Vielleicht etwas Gras anbauen.“ Er fügte hinzu: „Die Zeit vergeht wie im Flug. Aber ich hatte eine Menge Spaß. Ich hatte viel Blut, Schweiß und Tränen, wisst ihr. Es war ein großartiges Leben. Wenn ich mein Leben noch einmal leben müsste, würde ich nichts ändern.“

Die Doku begleitet den Umzug des Paars zurück nach Großbritannien. Ursprünglich sollte sie im August ausgestrahlt werden, wurde jedoch nach Ozzys Tod am 22. Juli verschoben. Der Musiker starb im gemeinsamen Haus des Paares in Buckinghamshire und wurde später auf dem Anwesen beigesetzt.

Seine Geschichte wird auch in einem posthumen Memoir erzählt, das den Titel ‚Back to the Beginning‘ trägt. Darin berichtet der Künstler, wie er und Sharon über eine gemeinsame Beisetzung sprachen. In einem von ‚The Times‘ veröffentlichten Auszug schrieb Ozzy: „Wenn das Ende kommt, will ich nicht verbrannt werden. Das ist, als wäre man nie da gewesen. Man ist nur ein Sack Staub. Das ist nichts für mich. Ich will die Blumen wachsen lassen. Das einzige Gespräch, das ich jemals mit Sharon darüber hatte, war, als wir beschlossen, dass wir zusammen beerdigt werden wollen.“