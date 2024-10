Stars Sharon Osbourne: Liam Payne wurde vom Showbiz verlassen

Sharon Osbourne - November 2022 - Rolling Stone UK Awards - Roundhouse - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 10:00 Uhr

Sharon Osbourne glaubt, dass der verstorbene Liam Payne von der Musikindustrie „im Stich gelassen“ wurde.

Der Sänger fand 2010 mit der Boyband One Direction internationalen Ruhm, nachdem sich die Band rund um Liam, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles und Zayn Malik bei ‚The X Factor‘ gefunden hatte. Die 72-jährige Sharon, die von 2004 bis 2007, 2013 und von 2016 bis 2017 Jurorin bei dem Format war, hat dem ehemaligen One Direction-Star nun Tribut gezollt, nachdem am Mittwoch (16. Oktober) die Nachricht von seinem Tod bekannt wurde.

Sharon gab zu, dass sie nicht glaubt, dass Liam genug Unterstützung erhalten habe, als er im Alter von nur 16 Jahren ein bekannter Name wurde. Sie teilte ein Bild des Sängers auf Instagram und schrieb: „Liam, mein Herz schmerzt. Wir alle lassen euch im Stich. Wo war diese Branche, als du sie brauchtest? Du warst noch ein Kind, als du in eine der härtesten Branchen der Welt eingestiegen bist. Wer hat dir den Rücken freigehalten? Ruhe in Frieden, mein Freund.“

Liam – der nach einem Sturz vom Balkon im dritten Stock seines Hotelzimmers in Buenos Aires verstarb – sang 2008 im Alter von 14 Jahren zum ersten Mal für ‚The X Factor‘ vor und kehrte zwei Jahre später zurück, als er sich einen Platz in One Direction sicherte. Sharons Kommentare kommen, nachdem auch schon Boyzone-Sänger Mikey Graham die Plattenfirmen aufgefordert hat, neue Standards für die Sorgfaltspflicht einzuführen, um sich um junge Stars zu kümmern. In einem Beitrag auf X – früher bekannt als Twitter – schrieb er: „RIP Liam Payne. Was für eine tragische Nachricht. Ich denke, es wäre ein kluger Schachzug für die Plattenfirmen, in seinem Gedenken von nun an Psychologen zu haben, als Fürsorgepflicht für die Verletzlichkeit ihrer jungen Talente. Ruhm kann sehr schädlich sein, besonders in der heutigen Welt. Viel Geld. Niemand, der helfen kann. Viele Ja-Leute. Niemand ist ehrlich.“

Liam hatte zuvor über seinen Kampf mit dem Alkoholismus gesprochen und verriet, dass die One Direction-Sänger aufgrund ihres Bekanntheitsgrades oft in ihren Hotelzimmern eingesperrt waren und er eine „Party für einen“ in der Minibar veranstaltete. Während eines Auftritts im Podcast ‚The Diary of a CEO‘ sagte Liam, der bei seinem Tod laut lokalen argentinischen Medien unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden haben soll: „Ich war besorgt, wie tief mein Tiefpunkt sein würde. Wo ist der Tiefpunkt für mich? Und niemand hätte es gesehen. Ich bin sehr gut darin, es zu verstecken.“