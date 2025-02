Stars Sharon Stone könnte dem Cast von Euphoria beitreten

Zendaya - Euphoria S3 First Look - HBO BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2025, 15:44 Uhr

Die legendäre Schauspielerin soll eine Rolle in der Erfolgsserie übernehmen.

Sharon Stone soll eine Rolle in ‚Euphoria‘ übernehmen.

Die ‚Basic Instinct‘-Darstellerin hat offenbar einen Part in der dritten Staffel der HBO-Erfolgsserie ergattert. Wie unter anderem ‚Deadline‘ berichtet, soll die Zusammenarbeit angekündigt werden, sobald Stone ihren Vertrag unterschrieben hat. Die kommende Staffel von ‚Euphoria‘ umfasst acht Episoden und beinhaltet einen Zeitsprung, mit dem die High-School-Zeit der Hauptcharaktere endgültig abgeschlossen wird. Die Premiere der neuen Folge ist für 2026 geplant, vier Jahre nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel. Den Berichten zufolge sollen Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow und Colman Domingo allesamt zur Serie zurückkehren, während Algee Smith und Nika King nicht für die nächste Ausgabe eingeplant sind. Ob Dominic Fike in Staffel 3 zu sehen sein wird, ist bisher noch unklar.

Die Dreharbeiten zu den kommenden Episoden finden derzeit in Los Angeles statt. Dass die Arbeit an der Serie endlich weitergehen kann, sei für die Verantwortlichen bei HBO derweil eine große Erleichterung gewesen. Aus der Führungsriege hieß es vergangene Woche gegenüber ‚Deadline‘: „Alle sind froh darüber wieder zurück zu sein und ich bin erleichtert, dass es endlich soweit ist.“