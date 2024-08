Film Shawn Levy über den neuen ‚Star Wars‘-Film

Deadpool and Wolverine 7 - Shawn Levy - Mary Ellen Matthews for Variety BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2024, 14:02 Uhr

Shawn Levys ‚Star Wars‘-Film wird eine eigenständige Geschichte in einer weit, weit entfernten Galaxie werden.

Der 56-jährige ‚Deadpool and Wolverine‘-Regisseur war 2022 dafür bestätigt worden, dass er mit Lucasfilm an einem neuen Teil der beliebten Science-Fiction-Filmreihe arbeitet, und gab nun bekannt, dass er nicht plane, seine Arbeit mit anderen Filmen oder TV-Sendungen der langjährigen Serie zu verknüpfen.

In einem Gespräch im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast verriet der Star: „Ich würde sagen, dass die Erfahrung, diese Geschichte zu schreiben, mich dazu gezwungen hat, über diese Frage nachzudenken. Denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Malen, in denen die ‚Star Wars‘-Filme denselben Abschnitt der Zeitlinie erneut aufgreifen können, und deshalb hat es mich echt dazu gezwungen, denn ich möchte keinen ‚Star Wars‘-Film drehen, der sich im Vergleich zu anderen Filmen überschneidet, und ich bin auch nicht daran interessiert, einen zu machen, der einem anderen Film dienen muss.“ Der Regisseur, der den unbetitelten Film gemeinsam mit seinem Co-Autor Jonathan Tropper von ‚The Adam Project‘ schreibt, fügte hinzu, dass er bei dem Streifen „Ton und Charaktere“ in den Vordergrund stellen würde: „Ich wollte wirklich etwas kreieren, das sich für mich organisch anfühlt, sowohl was den Ton als auch die Charaktere betrifft, daher denke ich, dass es definitiv die Macht und eine Verbindung zu etwas Größerem als unserem individuellen Selbst gibt. Und die Art und Weise, wie uns das mächtig machen kann, diese Themen, kombiniert mit dem visuellem Vergnügen und der Erfüllung von Wünschen, das ist ‚Star Wars‘ für mich.“