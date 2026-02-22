Stars Sieben Monate nach dem Tod von Ozzy Osbourne: Kelly Osbourne beschreibt Trauer als ’stilles Gewicht‘

Kelly Osbourne attends the 68th GRAMMY Awards Feb 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2026, 10:00 Uhr

Die Musikerin spricht über ihre Trauer nach dem Tod des Black-Sabbath-Frontmanns im Juli 2025.

Kelly Osbourne sagt, Trauer sei „ein stilles Gewicht, das man zu tragen lernt“.

Der Vater der britischen Musikerin, Ozzy Osbourne, starb im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt. Kelly meldete sich am Samstag (21. Februar) in ihrer Instagram-Story zu Wort und schrieb vor schwarzem Hintergrund: „Manche Trauer endet nicht. Sie verändert nur ihre Form. Sie wird zu dem stillen Gewicht, das man zu tragen lernt, zu einem Schmerz, der sich durch deine Tage zieht. Es zu schaffen bedeutet nicht, sie hinter sich zu lassen.“

Die 41-Jährige fügte hinzu: „Es bedeutet, die Kraft zu finden, zu leben, zu lieben und weiterzumachen, selbst wenn das Für-immer in deinem Herzen ruht. Wenn sich Trauer endlos und zerstörerisch anfühlt, als würde sie dich von innen heraus zerbrechen, dann geht es beim Überleben nicht darum, sie zu besiegen.“ Stattdessen müsse man Trauer aushalten, so Kelly. Es gehe darum, in den Trümmern des eigenen Herzens zu stehen und sich zuzuflüstern: „Ich bin noch hier.“

Im September 2025 hatte Kelly enthüllt , dass ihr die Falknerei geholfen habe, mit dem Verlust umzugehen. Ozzy hatte über Jahre hinweg mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war 2019 mit Parkinson diagnostiziert worden. „In all meiner Traurigkeit und Trauer habe ich etwas gefunden, das mich wirklich glücklich macht. Ich hätte nie gedacht, dass ich durch die Falknerei mein Lächeln wiederfinde – aber genau das ist passiert. Ich liebe es, bei den Vögeln zu sein“, schrieb der Star auf Instagram. Ihr Beitrag zeigte Fotos und Videos mit den Tieren. In einem Clip sagte Kelly zu einer Eule: „Du bist großartig!“