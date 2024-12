Musik Sigala: ‚Last Christmas‘ gehört als Klassiker dazu

Sigala Getty 09.12.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.12.2024, 12:15 Uhr

Sigala liebt den Wham!-Klassiker ‚Last Christmas‘, der für ihn als „festlicher Banger“ zu Weihnachten dazugehört.

Der DJ hat gestanden, dass er den Hit von 1984 liebend gern während der Weihnachtszeit hört. Und er ist froh, dass er es am Neujahrstag 2021 endlich an die Spitze der britischen Single-Charts geschafft hat – 37 Jahre, nachdem ihm der erste Platz durch Band Aids ‚Do They Know It’s Christmas?‘ verwehrt wurde.

Im Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ beim Jingle Bell Ball mit Barclaycard wurde Sigala nach seinem Lieblingsweihnachtslied gefragt und er sagte: „Es ist der Wham!s ‚Last Christmas‘. Das war letztes Jahr die Nummer eins, und es ist seit etwa 30 Jahren auf dem Markt und hat es gerade erst auf Platz eins geschafft. Banger.“ Sigala verriet weiter, dass er früher sogar seine eigene Version des Songs bei großen Veranstaltungen gespielt hat, weil er ihn so sehr liebt. Er fügte hinzu: „Ich hatte einen Remix davon, den ich immer gespielt habe. Ich glaube, ich habe es tatsächlich bei einem Jingle Bell Ball gespielt. Man müsste zurück in die Archive gehen und es finden, aber ja, ‚Last Christmas‘, der Sigala-Remix. Los geht’s.“

Zuvor hatte der Dance-Star verraten, dass er einen Online-Kurs starten will, um „den nächsten Calvin Harris“ zu finden. Der ‚Wish You Well‘-Produzent, der mit der Sängerin Becky Hill an der Kollaboration von 2018 gearbeitet hat, hat ein scharfes Auge für Talente und möchte dies nutzen, um die nächste Generation von DJs und Popstars zu entwickeln. Er sagte der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star‘: „Ich habe ziemlich viele Follower, die Musik machen oder die gerade erst angefangen haben, Musik zu machen und mehr lernen wollen, und ich liebe diese Seite des Ganzen. Ich habe darüber nachgedacht, einen Online-Produktionskurs zu machen, um einige der Dinge, die ich gelernt habe, zu teilen. Ich könnte dem nächsten Calvin Harris aushelfen, man weiß nie, sie könnten irgendwo da draußen sein!“