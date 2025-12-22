Film Sigourney Weaver wünscht sich Director’s Cut von ‚Galaxy Quest‘

Bang Showbiz | 22.12.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin hat einen besonderen Wunsch für die Sci-Fi-Komödie von 1999.

Sigourney Weaver fordert, dass eine „seltsamere und wunderbarere“ Version von ‚Galaxy Quest – Planlos durchs Weltall‘ veröffentlicht werden sollte.

Die 76-Jährige spielte in der satirischen Sci-Fi-Komödie aus dem Jahr 1999 die abgehalfterte Schauspielerin Gwen. Der Film dreht sich um eine Gruppe von Darstellern einer Weltraum-TV-Serie, die in einen Konflikt mit Außerirdischen geraten, die glauben, die Serie bilde das echte Leben ab.

Obwohl Weaver es als „großes Glück“ empfand, mit einer „unglaublichen Gruppe“ von Menschen zu arbeiten – darunter ihre Co-Stars Tim Allen, Tony Shalhoub und der verstorbene Alan Rickman –, bedauert sie, dass das Studio DreamWorks Regisseur Dean Parisot dazu drängte, den Film familienfreundlicher zu machen.

In einem Video-Interview mit ‚Vanity Fair‘ erklärte die Schauspielerin: „Ich wollte eine junge Frau in dieser Welt des Ruhms spielen, die sich so sehr wünscht, ein Star zu sein, und die – weil sie schön, kurvig und blond ist – von niemandem wirklich ernst genommen wird, nicht einmal vom Commander.“ Weaver selbst habe viel Mitgefühl für Gwen empfunden.

„Ich wünschte, sie würden einen Director’s Cut des Films veröffentlichen, denn in letzter Minute entschied DreamWorks, den Film ohne einige der anspruchsvolleren Szenen zu veröffentlichen, in denen Alan zu sehen war, weil man einen Kinderfilm brauchte, um gegen ‚Stuart Little‘ anzutreten“, erläuterte sie. Die ‚Ghostbusters‘-Darstellerin ergänzte: „Und warum bringen sie den Film nicht noch einmal heraus – mit mehr von seinen sehr, sehr seltsamen und wunderbaren Szenen?“

Weaver bestätigte, dass eine Fortsetzung geplant gewesen sei. Co-Autor Bob Gordon habe das Drehbuch jedoch nicht an das Studio geben wollen, da er mit der Behandlung von ‚Galaxy Quest‘ unzufrieden gewesen sei. Nach Rickmans Tod im Jahr 2016 hätten schließlich alle Beteiligten den Mut verloren. „Aber es war ein großes Privileg, diesen Liebesbrief an Schauspieler zu machen“, ergänzte der Star.