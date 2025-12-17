Musik Simon Cowell: Neue Boyband December 10 drohen rechtliche Schritte wegen Bandname

Simon Cowell - JULIET Opening Night 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2025, 20:00 Uhr

Simon Cowells neuer Boyband December 10 wird wegen ihres Bandnamens mit rechtlichen Schritten gedroht.

Die Gruppe – bestehend aus Hendrik Christoffersen, Cruz Lee-Ojo, John Fadare, Nicolas Alves, Josh Olliver, Danny Bretherton und Sean Hayden – wurde im Rahmen von Cowells neuer Netflix-Show ‚The Next Act‘ vor einer Woche zusammengestellt. Jetzt meldete sich eine andere Band zu Wort, den einen beinahe identischen Namen bereits seit Jahren nutzt.

Doch der Name sorgt bereits für Ärger: In den sozialen Medien der schottischen Metalband December Tenth häufen sich Nachrichten von Fans, die die beiden Bands miteinander verwechseln. Der Sänger von December Tenth schrieb in den sozialen Medien: „In den letzten Tagen ist uns klar geworden, dass Simon Cowell, Netflix und Universal Music an einer neuen Boyband beteiligt sind, die in gewisser Weise unseren Namen December Tenth teilen.“ Wenn jemand aus Simons Team, von Universal oder Netflix Kontakt zu ihnen und ihrem Anwaltsteam aufnehmen möchte, könne er das gerne tun. Weiter hieß es: „Ich möchte darauf hinweisen, dass die Hunderte neuer Follower, die wir in den letzten Tagen bekommen haben, sehr willkommen sind, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie alle echt sind.“

December Tenth erklärte außerdem: „Unsere Social-Media-Accounts sind explodiert, und wir hatten keine Ahnung, warum. Es stellt sich heraus, dass Simon Cowell eine neue Netflix-Show namens ‚December 10‘ veröffentlicht hat. Wir werden jetzt mit Glückwünschen von Fans der Show überschüttet, die denken, wir seien diese Band.“

Sollte December 10 ihren Namen ändern müssen, wäre es nicht das erste Mal, dass eine von Simons Gruppen ihren Namen überdenken muss. Bereits 2011 musste die ‚X Factor‘-Girlgroup Little Mix ihren ursprünglichen Namen Rhythmix ändern, nachdem sich eine Wohltätigkeitsorganisation mit demselben Namen beschwert hatte.