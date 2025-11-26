Stars Simon Cowell sagte zu Liam Payne: Musik ist ’nicht alles‘

Liam Payne - The Fashion Awards 2022 - London - Karwai Tang - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 09:00 Uhr

Simon Cowell ermutigte Liam Payne dazu, eine neue Leidenschaft im Leben zu finden, bevor er starb.

Der 66-jährige Musikmanager begleitete Liams Aufstieg als Mitglied von One Direction. Er berichtete nun von einem Gespräch, das er mit dem Popstar führte, bevor dieser im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren starb. Im Gespräch mit ‚Rolling Stone‘ sagte Simon: „Ich erinnere mich, dass ich sagte: ‚Musik ist nicht alles. Lass nicht zu, dass sie dein Leben bestimmt. Finde etwas anderes, für das du leidenschaftlich bist.'“

Liam starb nach einem Sturz von einem Balkon im dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires, Argentinien. Simon erklärte, dass ihn die Nachricht schwer getroffen habe. Der TV-Star sagte: „Als ich die Nachricht hörte, traf es mich wirklich. Ich hatte ihn ein Jahr zuvor gesehen. Er kam zu mir nach Hause. Wir sprachen über seinen Sohn und darüber, Vater zu sein.“

Liam trat One Direction im Jahr 2010 bei, nachdem er zuvor als Solokünstler bei der britischen Version von ‚The X Factor‘ angetreten war. Er feierte große Erfolge mit der Chartstürmer-Band, bevor er eine Solokarriere begann. Liams frühere Bandkollegen – Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles und Louis Tomlinson – veröffentlichten nach seinem Tod eine emotionale Erklärung, in der sie erklärten, sie seien „völlig am Boden zerstört“ über die Nachricht.

Die vier Sänger – deren Band zu den erfolgreichsten britischen Gruppen aller Zeiten zählt – betonten, dass sie die gemeinsamen Erinnerungen für immer in Ehren halten werden. In ihrer damaligen Erklärung sagten sie: „Wir werden ihn schrecklich vermissen. Wir lieben dich, Liam.“