Stars Simon Le Bon spricht über ‚besondere Verbindung‘ zu Andy Taylor

Andy Taylor performing live onstage Dec 2005 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 10:00 Uhr

Simon Le Bon hat seinem ehemaligen Duran-Duran-Bandkollegen Andy Taylor mit bewegenden Worten Tribut gezollt.

Simon Le Bon trauert öffentlich um Andy Taylor.

Der ehemalige Gitarrist von Duran Duran ist im Alter von 65 Jahren nach einem „mutigen Kampf gegen Prostatakrebs“ gestorben. Sein früherer Bandkollege würdigte ihn nun mit bewegenden Worten. Der 68-Jährige erklärte in einem Statement: „Ich habe den blondierten, draufgängerischen Teenager vor Augen, den ich 1980 kennengelernt habe. Er ist der Junge aus dem Nordosten Englands, der wirklich gut Gitarre spielen kann.“ Dabei habe sich Andy sowohl an Mick Ronson als auch an Jimmy Page orientiert und sogar den unverwechselbaren Rhythmus von Nile Rodgers beherrscht. Vor allem aber habe er einen ganz eigenen Stil gehabt: „Andy Taylor, das Gitarrengenie!“

Zuvor hatte Andy auf Militärstützpunkten in Westdeutschland gespielt. Mit seiner auffälligen Frisur und seiner ebenso markanten Persönlichkeit habe er sich nie mit halben Sachen zufriedengegeben und kein Blatt vor den Mund genommen. Auch musikalisch habe er laut Simon stets seinen eigenen Weg verfolgt. „Sein energiegeladenes Gitarrenspiel trieb uns dazu an, die einzige Funk-/Rock-/Punk-Band der New-Romantic-Bewegung zu werden – mit Songs, die noch Jahrzehnte später Bestand haben, während sein eigenes Leben nun so früh endet“, ergänzte der Sänger.

Simon sprach von einer „besonderen Verbindung“ zu seinem ehemaligen Bandkollegen. An die gemeinsame Zeit habe er unzählige Erinnerungen. Der Musiker verriet außerdem, dass Andy ihm von Anfang an besonders nahegestanden habe. Er sei es gewesen, der ihm seinen Bandnamen „Charley“ gegeben habe. Auch nach 2006, als Andy nicht mehr mit der Band auf Tournee ging, hätten sie schöne gemeinsame Tage im Studio in seiner Villa auf Ibiza verbracht und an Songs für ihre späteren Alben gearbeitet.

„Ich habe so viele wunderbare, urkomische und tragische Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit: auf Tournee, im Studio und in unserer kleinen Wohnung in der Caroline Road in Balsall Heath, um sechs Uhr morgens“, fügte Simon hinzu. Über allem habe Andys Liebe zu seiner Familie gestanden, die für ihn stets das Wichtigste gewesen sei. „Eine riesige Andy-Taylor-förmige Lücke klafft in meinem Herzen. Sie wird sich niemals schließen, und das werde ich auch nicht zulassen. Ich werde ihn mein Leben lang vermissen und lieben“, gestand der Sänger abschließend.