Musik Nile Rodgers würdigt Duran-Duran-Schlagzeuger Roger Taylor nach Rücktrittsankündigung

Nile Rodgers and Chic 2 at BST 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 14:00 Uhr

Nile Rodgers hat eine bewegende Botschaft an Duran-Duran-Schlagzeuger Roger Taylor gerichtet.

Nile Rodgers hat Roger Taylor nach dessen Rücktrittsankündigung emotionale Worte gewidmet.

Der 74-jährige Musiker, der seit vielen Jahren mit Duran Duran zusammenarbeitet, würdigte den 66-jährigen Schlagzeuger, nachdem dieser aufgrund seines zunehmenden Tinnitus seinen Abschied von der Band bekannt gegeben hatte. In einem Instagram-Beitrag schrieb Rodgers: „Ich wünsche Roger Taylor Liebe, Glück und ein friedliches Leben. Ich liebe Duran Duran.“ Die Band sei seine längste musikalische Zusammenarbeit. In diesem Jahr hätten sie gemeinsam eine historische Tournee erlebt, die ihre Freundschaft noch weiter gestärkt habe. „Wir werden für immer miteinander verbunden bleiben“, erklärte der Chic-Gitarrist.

Zusätzlich veröffentlichte Rodgers ein Video, in dem er ausführlicher über seine besondere Beziehung zu Taylor sprach. Er habe Duran Duran vom ersten Moment ihrer Begegnung an geliebt. Gemeinsam hätten sie zahlreiche Höhen und Tiefen durchlebt und seien durch jede erdenkliche emotionale Achterbahnfahrt gegangen. „Roger, ich liebe dich sehr. Für dich standen immer die Musik und der Respekt im Mittelpunkt“, betonte der Musikproduzent. Es tue ihm leid, ihn nun zum zweiten Mal aus der Band verabschieden zu müssen. „Aber ich liebe dich und du bist wundervoll. Der vollendete Gentleman des Rock ’n‘ Roll. Alles Gute.“

Roger Taylor stieß 1979 während der Anfangsjahre zur Band und wurde Teil der klassischen Besetzung mit Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor und Andy Taylor. Gemeinsam feierten sie Anfang der 1980er-Jahre ihren internationalen Durchbruch. Auf den ersten drei Studioalben der Band, ‚Duran Duran‘, ‚Rio‘ und ‚Seven and the Ragged Tiger‘, war Taylor als Schlagzeuger zu hören, bevor er Duran Duran 1986 verließ. Mit den anderen Mitgliedern namens Taylor ist er übrigens nicht verwandt.

2001 kehrte der Drummer zurück, als sich die klassische Besetzung wiedervereinte. Anschließend nahm er erneut zahlreiche Alben mit der Band auf und ging mit ihr auf Tournee. Seit seinem Comeback wirkte er an sechs weiteren Studioalben mit: ‚Astronaut‘, ‚Red Carpet Massacre‘, ‚All You Need Is Now‘, ‚Paper Gods‘, ‚Future Past‘ und ‚Danse Macabre‘.

Bei der Bekanntgabe seines Rücktritts räumte der Musiker ein, dass ihm die Entscheidung alles andere als leichtgefallen sei. „Das ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich jemals treffen musste. Schlagzeug in dieser Band zu spielen, war die größte Freude meines Lebens. Ich werde den Fans niemals angemessen dafür danken können, wie viel Liebe sie uns über die Jahre entgegengebracht haben“, gestand Taylor. Allerdings habe sich sein Tinnitus kontinuierlich verschlimmert, weshalb er nun auf seinen Körper und den Rat seiner Ärzte hören müsse.