Stars Duran-Duran-Gitarrist Andy Taylor im Alter von 65 Jahren gestorben

Andy Taylor - Electric Picnic Festival - Loais - September 3rd 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2026, 00:30 Uhr

Andy Taylor, Gitarrist der britischen Band Duran Duran, ist am Montag (23.11.26) im Alter von 65 Jahren nach einem „langen und mutigen Kampf gegen Prostatakrebs“ gestorben.

Seine Ehefrau Tracey erklärte in einer Stellungnahme: „Für die Welt war Andy ein brillanter Gitarrist, aber für uns war er der wunderbarste Ehemann, ein liebevoller Vater und der stolzeste Großvater. Er war der Fels in der Brandung unserer Familie.“

Trotz seiner außergewöhnlichen musikalischen Karriere habe für Taylor die Familie immer an erster Stelle gestanden. Nichts habe ihn glücklicher gemacht, als seine Liebsten um sich zu haben. Auch seiner Erkrankung sei der Musiker mit großer Entschlossenheit begegnet. „Er gab niemals auf, kämpfte bis zum allerletzten Moment und verlor nie seine Lebensfreude“, betonte Tracey. Die Unterstützung seiner Fans aus aller Welt habe dem Gitarristen während seiner Erkrankung viel Kraft und Trost gespendet. Dafür werde die Familie immer dankbar sein. „Andy wusste, wie sehr er geliebt wurde, und das spendet uns großen Trost. Wir werden ihn jeden einzelnen Tag vermissen.“

Auch Duran Duran würdigten ihren verstorbenen Bandkollegen in einer Stellungnahme. Taylor sei von Anfang an Teil der Geschichte der 1978 in Birmingham gegründeten Band gewesen und habe ihrer Musik „ein unvergängliches Feuer und eine unverwechselbare Lässigkeit“ verliehen. Sein Gitarrenspiel habe die Songs geprägt, mit denen die Musiker weltweit erfolgreich wurden. Gleichzeitig habe er mit seinem trockenen Humor und seiner pragmatischen Lebenseinstellung dafür gesorgt, dass die Band auf dem Boden blieb.

Besonders dankbar zeigten sich die Musiker für die gemeinsame Zeit nach der Wiedervereinigung der fünf ursprünglichen Bandmitglieder Anfang der 2000er-Jahre. Als Duran Duran 2022 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, war Taylor bereits zu krank, um persönlich anwesend zu sein. Seine Worte hätten damals jedoch an seine Stärke und die enge Verbundenheit innerhalb der Band erinnert. „Andy begegnete seiner Erkrankung mit bemerkenswertem Mut, Ehrlichkeit und Würde“, erklärten seine Bandkollegen. Ihre Gedanken seien bei seiner Ehefrau Tracey, seinen Kindern Georgina, Isabella, Bethany und Andrew sowie seinem Enkel Albie. Die Band bat darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Anstelle von Blumen wünschen sich die Angehörigen Spenden im Namen des Musikers an die Organisation Prostate Cancer UK (prostatecanceruk.org).