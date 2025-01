Stars Simone Thomalla: Sie hat Angst vor ‚Let’s Dance‘-Fehler

Simone Thomalla at German Film Awards in Berlin Oct 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2025, 14:00 Uhr

Simone Thomalla wird an der 18. Staffel von ‚Let’s Dance‘ teilnehmen – und hat davor großen Respekt.

Die Schauspielerin, die vor allem aus der TV-Serie ‚Frühling‘ bekannt ist, tut es bald ihrer Tochter Sophia Thomalla gleich, die die dritte Staffel der RTL-Show 2010 an der Seite von Massimo Sinató gewann, und schlüpft in die Tanzschuhe – allerdings nicht ohne eine Menge Respekt.

„Wenn ich was mache, dann will ich es auch gut machen, und richtig gut“, erklärt Simone jetzt in einem Instagram-Video auf dem RTL-Account von ‚Let’s Dance, wovor sie bei der Show am meisten Respekt habe: „Den größten Respekt habe ich vor meiner Entscheidung. Entweder war es die Entscheidung meines Lebens, die ich nicht bereuen werde, oder es war der größte Fehler meines Lebens, dass ich mich blamieren werde, hinfallen werde. Das, wovor alle Angst haben.“

Und Simone ist nicht die Einzige, die sich vor ‚Let’s Dance‘ schon stresst. Auch andere Teilnehmer, darunter Promi-Sohn und Golfer Diego Pooth, haben Angst sich im Live-TV zu blamieren. „Dass ich in der Liveshow einen Fehler mache, stolper, die Treppe runter falle oder so. Da sehe ich mich schon, weil ich bin auch ein kleiner Tollpatsch.“