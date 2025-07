Stars Sir Elton John führt die Trauer um Ozzy Osbourne an

Ozzy Osbourne at Comic Con San Diego July 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 00:29 Uhr

Zahlreiche Prominente haben Ozzy Osbourne nach seinem „friedlichen“ Tod im Alter von 76 Jahren Tribut gezollt.

Der ‚Black Sabbath‘-Rockstar starb am Dienstag (22. Juli) im Kreis seiner Familie nach einem langen Kampf gegen Parkinson.

Sir Elton John schrieb auf Instagram: „Ich bin sehr traurig über die Nachricht von Ozzy Osbournes Tod. Er war ein lieber Freund und ein riesiger Wegbereiter, der sich seinen Platz im Pantheon der Rockgötter gesichert hat – eine wahre Legende. Er war außerdem einer der witzigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich werde ihn sehr vermissen. An Sharon und die Familie: Ich sende mein Beileid und meine Liebe. Elton xx.“

Yungblud (Dominic Harrison) schrieb: „Ich hätte nicht gedacht, dass du so bald gehst – beim letzten Mal, als wir uns sahen, warst du so voller Leben und dein Lachen erfüllte den Raum. Aber wie es bei Legenden so ist – sie wissen wohl Dinge, die wir nicht wissen. Ich werde dich nie vergessen – du wirst in jeder Note sein, die ich singe, und bei jedem Schritt auf die Bühne bei mir sein.“

Ronnie Wood von den Rolling Stones schrieb auf X (ehemals Twitter) unter Bezug auf Ozzys letzten Black-Sabbath-Auftritt: „Ich bin sehr traurig über den Tod von Ozzy Osbourne. Was für ein schönes Abschiedskonzert er bei ‚Back to the Beginning‘ in Birmingham hatte.“

Die Smashing Pumpkins posteten auf X: „Wir ‚lieben‘ dich auch, Ozzy.“ Metallica teilten ein altes Foto von Ozzy auf Instagram und setzten nur ein gebrochenes Herz als Kommentar.

Ozzys Familie veröffentlichte ein weiteres Statement: „Mit mehr Traurigkeit, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist.

Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren.“