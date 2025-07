Stars Sir Elton John soll bei Millionen-Hochzeit von Eve Jobs und Harry Charles auftreten

Sir Elton John on the Pyramid Stage at Glastonbury Festival - Avalon - June 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2025, 18:00 Uhr

Sir Elton John soll angeblich bei der luxuriösen Hochzeit der Tochter von Steve Jobs auftreten.

Laurene Powell Jobs, die 61-jährige Witwe des verstorbenen Apple-Gründers, soll rund fünf Millionen Pfund für die viertägige Hochzeitsfeier ihrer jüngsten Tochter Eve (27) und des britischen Springreit-Goldmedaillengewinners Harry Charles (26) in den Cotswolds ausgeben, die am Mittwoch (23. Juli) beginnt. Dabei soll Laurene – die von 1991 bis zu Steve Jobs’ Tod an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Jahr 2011 mit ihm verheiratet war – allein eine Million Pfund dafür gezahlt haben, dass der ‚Rocketman‘-Star Elton John (78) eine einstündige Show mit Lieblingsliedern des Paares spielt.

Ein Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Elton ist für einen einstündigen Auftritt gebucht. Er wird eine Auswahl seiner Songs spielen, darunter einige von Eve und Harrys Favoriten. Ein Konzert von Elton ist nicht billig. Angeblich haben sie über eine Million Pfund dafür ausgegeben, ihn auftreten zu lassen. Es wird unglaublich besonders.“

Das Paar – das seit 2022 zusammen ist und sich im September 2024 verlobt hat – soll eine hochkarätige Gästeliste für seine Hochzeit mit dem Motto „englischer Luxus der Oberschicht mit coolem, modernem amerikanischem Flair“ haben. Eve und Harry sollen das Event gemeinsam mit dem prominenten Eventplaner Stanlee Gatti (69) organisiert haben. Berichten zufolge wird auch die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris (60) – eine enge Freundin von Laurene – anwesend sein, ebenso wie Jessica Springsteen (33), Tochter von Bruce Springsteen und ebenfalls Reiterin, sowie Ex-Apple-Designer Sir Jony Ive (58).

Ein Insider verriet, dass wegen der hochkarätigen Gäste alles bis ins kleinste Detail geplant werden müsse. „Das hier ist ein sehr ruhiger Ort in der Nähe der Cotswolds. Die Leute hier sind Touristen und berühmte Gesichter gewohnt – aber das ist etwas anderes. Die Hochzeit wird wie eine militärische Operation geplant“, sagte unser Insider. „Der Zeitplan ist so exakt, dass die Gäste im Laufe dieser Woche anreisen, bevor die Feierlichkeiten am Donnerstag beginnen. Kamala Harris und die Töchter von Bill Gates – Phoebe und Jennifer – stehen alle auf der VIP-Gästeliste.“

Eves Geschwister – ihr Bruder Reed Jobs (33), ihre Schwester Erin Jobs (29) und ihre Halbschwester Lisa Brennan-Jobs (47), die Steve mit seiner ersten Frau Chrisann Brennan (70) hatte – werden ebenfalls zur Hochzeit erwartet, ebenso wie Harrys Vater, der Team-Goldmedaillengewinner von London 2012 im Springreiten, Peter Charles (65), sowie enge und entferntere Familienmitglieder. Ein nahegelegenes Dorf wird ab Mittwoch abgeriegelt – an dem Tag sollen Gäste mit Privatjets auf dem Flughafen Oxford landen, während am Boden Helikopter bereitstehen, um sie zu dem geheimen Anwesen zu fliegen, auf dem Eve und Harry sich das Jawort geben wollen.