Film Sir Ian McKellen: Rückkehr als Gandalf in den neuen ‚Der Herr der Ringe‘-Filmen

Bang Showbiz | 03.09.2024, 13:50 Uhr

Der Darsteller hofft, in den neuen Filmen wieder Gandalf zu spielen.

Sir Ian McKellen hofft, in den neuen ‚Der Herr der Ringe‘-Filmen wieder Gandalf zu spielen.

Der 85-jährige Schauspieler verkörperte den Zauberer in Peter Jacksons Originaltrilogie und ist entschlossen, die Rolle in den neuen Filmen, bei denen der Gollum-Darsteller Andy Serkis die Regie führen wird, erneut zu übernehmen.

Ian verriet in einem Gespräch gegenüber dem ‚Big Issue‘-Magazin: „Die Begeisterung für die ‚Der Herr der Ringe‘-Filme lässt nicht nach. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Mir wurde gerade gesagt, dass es weitere Filme geben wird, in denen Gandalf mit dabei sein wird, und sie hoffen, dass ich ihn spielen werde. Wann? Ich weiß es nicht. Wie das Drehbuch aussieht? Es ist noch nicht geschrieben. Also sollten sie sich beeilen.“ In einem Interview gegenüber BBC Breakfast fügte der Darsteller hinzu: „Ich werde niemanden sonst den spitzen Hut und den Bart aufsetzen lassen, wenn ich es verhindern kann.“ McKellen hatte sich zuvor das Handgelenk und einen Wirbel gebrochen, als er im Juni während einer Aufführung vom Theaterstück ‚Player Kings‘ im Londoner West End von der Bühne gefallen war, betonte jedoch, dass er nicht die Absicht habe, mit der Schauspielerei aufzuhören.