Film Sir Michael Caine könnte Rolle in ‚Now You See Me 4‘ spielen

Sir Michael Caine at The Great Escaper premiere at BFI Southbank in London - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 11:00 Uhr

Sir Michael Caine soll eine Rolle im nächsten ‚Die Unfassbaren – Now You See Me‘-Film angeboten bekommen, obwohl er zuvor geschworen hatte, sich aus der Schauspielerei zurückzuziehen.

Der 92-jährige ‚Zulu‘-Star war in den ersten beiden Magier-Trickbetrüger-Filmen zu sehen, fehlte jedoch im Cast des aktuellen dritten Films – ‚Now You See Me: Now You Don’t‘ – nachdem er sich 2023 von der Schauspielerei zurückgezogen hatte. Allerdings hat Caine inzwischen einen neuen Job angenommen: Er spielt in Vin Diesels ‚The Last Witch Hunter 2‘ mit, der nächstes Jahr erscheinen soll. ‚Now You See Me: Now You Don’t‘-Regisseur Ruben Fleischer hofft deshalb nun, den Schauspieler für den vierten Film zurückzuholen.

„Ich glaube, dass [Caines Rückkehr zur Schauspielerei] erst bekannt wurde, nachdem wir mit den Dreharbeiten zu ‚Now You See Me: Now You Don’t‘ fertig waren“, sagte Fleischer gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘. „Aber wenn wir das Glück haben, einen weiteren ‚Now You See Me‘ zu machen, werden wir ihn definitiv anrufen.“

Caine machte seine Ruhestandspläne erstmals 2009 nach der Veröffentlichung seines Krimidramas ‚Harry Brown‘ öffentlich, kehrte diese Entscheidung jedoch wieder um und arbeitete weiter bis 2021, als er erneut aufhörte. Dann kehrte er 2022 mit ‚Medieval‘ erneut zurück und 2023 mit ‚The Great Escaper‘, als er erneut schwor, endgültig mit der Schauspielerei aufzuhören. Während eines Auftritts im Programm ‚Today‘ von BBC Radio 4 sagte er: „Die einzigen Rollen, die ich jetzt wahrscheinlich bekomme, sind alte Männer, 90-jährige Männer, vielleicht 85. Und ich dachte: ‚Nun, ich kann genauso gut mit all dem aufhören – ich habe wunderbare Kritiken bekommen. Was müsste ich tun, um das zu toppen?'“ Er deutete jedoch anschließend an, dass er vielleicht erneut zurückkehren könnte, und sagte der Zeitung ‚The Guardian‘, er wolle Charles Darwin auf der Leinwand spielen: „Und das wird es sein. Ich werde danach keinen weiteren machen.“ Als man ihn fragte, ob er dieses Mal sicher sei, antwortete Caine: „Nein! Aber der Punkt ist: Kannst du es? Kannst du dir all die Zeilen merken? Ich habe mich daran gewöhnt, nicht zu arbeiten und bis 11 Uhr morgens im Bett zu bleiben und abends lange aufzubleiben. Ich liebe das.“